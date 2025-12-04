F1, Max Verstappen prima di Abu Dhabi: “Proveremo a divertici fino alla fine”

Max Verstappen vuole essere il guastafeste del fine settimana negli Emirati Arabi. Il detentore del titolo sogna il ribaltone finale al GP di Abu Dhabi, ultimo nonché decisivo atto valido per il Mondiale 2025 di Formula 1 in scena presso il mitico circuito dei responsi, quello di Yas Marina.

Riepiloghiamo velocemente la situazione per i più distratti. Il fenomeno olandese la scorso weekend ha per l’ennesima volta fatto saltare il banco, vincendo la gara e tenendo ancora viva la lotta per la vittoria finale. Ricordiamo che in questo momento in testa c’è Lando Norris (McLaren) con 406 punti, seguito proprio da Verstappen a quota 396, due lunghezze in più rispetto ad Oscar Piastri (McLaren), terzo con 92.

Intervenuto in occasione della conferenza stampa allestita nel classico media day del giovedì, il pilota della Red Bull ha svelato quello che gli aspetta, dicendosi sorpresa di poter lottare ancora per il Mondiale, specie per come era partita la stagione: “La vigilia l’ho trascorsa con mia figlia, ma ho dato anche un occhio al GT3 per la prossima stagione – ha detto Verstappen – Per il resto, l’approccio sarà quello di sempre. Non siamo stati sempre al top ma sono orgoglioso per come abbiamo reagito, proviamo a divertirci fino alla fine. Non ho nessun momento in particolare da indicare riavvolgendo il nastro”.

Verstappen ha inoltre aggiunto: “Incoraggiamento da parte dei miei? Ma noi non siamo fatti così, parlo con loro di altre cose. So che quando sono in macchina ho il loro sostegno e sento la loro fiducia. Mia madre resta a casa con i cani, papà in un rally in Africa”.