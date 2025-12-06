Charles Leclerc: “Il quinto posto è deludente. Che fatica raggiungere la Q3”

Charles Leclerc chiude al quinto posto e senza sorrisi al termine delle qualifiche del Gran Premio di Abu Dhabi, ventiquattresimo ed ultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato di Yas Marina, illuminato dalla luce dei riflettori, il pilota del team Ferrari ha, come spesso capita, fatto il massimo con una SF-25 ben lontana dalla competitività. Il pilota monegasco ha saputo estrarre il massimo dalla sua rossa conquistando una onorevole terza fila.

Al termine delle qualifiche di Yas Marina il pilota del team di Maranello ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “Non correre per vincere il campionato fa male, fa molto male, ma devo ricordarmi che corro in F1 e che guido per la Ferrari. Quindi, quando penso alle mie prestazioni di quest’anno, non posso fare a meno di essere soddisfatto”.

Ultima battuta sulle qualifiche odierne: “È stato molto difficile superare la Q2. Sono stato molto contento del mio giro e questo ci ha aiutato anche in Q3. Il quinto posto è comunque deludente. Sapevamo che la stagione sarebbe stata difficile perché abbiamo abbandonato lo sviluppo della SF-25 molto presto per concentrarci sul 2026. Non voglio dire nulla prima della prima sessione di qualifiche del prossimo anno”.