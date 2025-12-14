Europei atletica cross 2025 oggi: orari 14 dicembre, tv, streaming, italiani in gara

Ci sarà anche Nadia Battocletti tra i protagonisti principali dei Campionati Europei di cross 2025, in programma domenica 14 dicembre a Lagoa (Portogallo). La formidabile 25enne trentina è favorita per la medaglia d’oro e mette nel mirino il secondo titolo consecutivo nella corsa campestre, dopo il trionfo di un anno fa ad Antalya e avendo primeggiato su ogni superficie a livello europeo nell’ultimo biennio.

Italia che verrà rappresentata in campo maschile da Luca Alfieri, Yassin Bouih, Yohanes Chiappinelli, Abderrazak Gasmi, Giovanni Gatto e Osama Zoghlami con poche speranze di salire sul podio, mentre l’obiettivo dovrebbe rivelarsi sulla carta più agevole nelle categorie giovanili tra graduatorie individuali e a squadre. Attenzione anche alla staffetta mista, in cui il quartetto composto da Gaia Sabbatini, Pietro Arese, Sebastiano Parolini e Marta Zenoni punterà sicuramente ad una medaglia dopo le vittorie azzurre del 2022 e del 2024 nel format.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari precisi, il palinsesto tv e streaming, gli italiani in gara agli Europei di Cross 2025. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Rai Sport dalle ore 11.25 alle 13.00 (poi in differita dalle 14.00 alle 15.20); in diretta streaming integrale su RaiPlay Sport 2; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO EUROPEI ATLETICA CROSS 2025

Domenica 14 dicembre

10.30 Under 20 femminile (4450 metri)

11.00 Under 20 maschile (4450 metri)

11.26 Under 23 femminile (5960 metri)

12.00 Under 23 maschile (5960 metri)

12.30 Staffetta mista (5960 metri: 1×1300, 2×1510, 1×1640)

13.00 Seniores femminile (7470 metri)

13.41 Seniores maschile (7470 metri)

ITALIANI IN GARA OGGI EUROPEI ATLETICA CROSS

Domenica 14 dicembre

10.30 Under 20 femminile (4450 metri): Olivia Alessandrini, Licia Ferrari, Sofia Ferrari, Martina Ghisalberti, Mimosa Miari Fulcis, Sofia Sidenius

11.00 Under 20 maschile (4450 metri): Giacomo Bellillo, Vittore Simone Borromini, Federico Giardiello, Enrico Ricci, Alessandro Santangelo, Luigi Alessio Turrin

11.26 Under 23 femminile (5960 metri): Lucia Arnoldo, Carolina Fraquelli, Chiara Munaretto, Elena Ribigini, Laura Ribigini, Greta Settino

12.00 Under 23 maschile (5960 metri): Matteo Bardea, Nicolò Cornali, Amorin Gerbeti, Konjoneh Maggi, Mattia Marazzoli, Francesco Ropelato

12.30 Staffetta mista (5960 metri: 1×1300, 2×1510, 1×1640): Pietro Arese, Sebastiano Parolini, Gaia Sabbatini, Marta Zenoni (ordine da stabilire)

13.00 Seniores femminile (7470 metri): Nadia Battocletti, Valentina Gemetto, Micol Majori, Elisa Palmero, Nicole Reina, Federica Zanne

13.41 Seniores maschile (7470 metri): Luca Alfieri, Yassin Bouih, Yohanes Chiappinelli, Abderrazak Gasmi, Giovanni Gatto, Osama Zoghlami

PROGRAMMA EUROPEI ATLETICA CROSS 2025: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport dalle ore 11.25 alle 13.00, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: RaiPlay Sport 2, gratis.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Rai Sport trasmetterà le gare individuali seniores in differita dalle ore 14.00 alle 15.20.