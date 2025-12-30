Erica Fox uccisa da uno squalo: morta la triatleta 55enne

Il corpo di Erica Fox è stato ritrovato su una spiaggia di Davenport (California, USA) e, secondo i vigili del fuoco della zona, sarebbe stata uccisa da uno squalo. La triatleta americana aveva 55 anni ed era scomparsa una settimana fa, dopo essere partita da Lovers Point (nei pressi di Monterey) in un gruppo di dodici nuotatori. Un testimone ha raccontato al San Francisco Chronicle di aver visto emergere dall’acqua uno squalo con in bocca quello che sembrava essere un corpo umano.

Da giorni si erano perse le speranze di trovarla viva e il marito Jean-François Vanreusel aveva già organizzato una passeggiata commemorativa in spiaggia, temendo di non riuscire a ritrovare il cadavere per poter celebrare il funerale. L’americana, il cui corpo è stato riconosciuto dal marito e dal padre, aveva completato diversi triathlon nel corso della propria carriera, tra cui due mezzi Iron Man (1,43 km a nuoto, 90 km in bicicletta e 21,097 km di corsa).

Gli squali bianchi popolano le acque di quella zona della California, ma è estremamente raro che attacchino gli uomini: negli ultimi 75 anni si sono registrate 16 vittime in quello Stato prima della scomparsa di Erika Fox.