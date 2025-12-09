Entry-list Australian Open 2026, solo due italiane nel tabellone femminile: Jasmine Paolini, unica punta azzurra

Il conto alla rovescia procede velocemente e la stagione 2026 del tennis sta per ricominciare. Non tanto tempo per giocatori e giocatrici da dedicare al recupero e alla preparazione, ma il calendario del massimo circuito internazionale ha diverse scadenze. La prima veramente importante saranno gli Australian Open 2026, che dal 18 gennaio al 1° febbraio terranno banco.

L’americana Madison Keys difenderà il suo titolo conquistato nell’ultima edizione, mentre Aryna Sabalenka (n.1 del mondo) vorrà tornare a trionfare e a porre il proprio marchio in questo Major. In terra australiana 98 delle prime 100 giocatrici al mondo risponderanno all’appello, in un tabellone fatto da 128 tenniste che sarà completato da otto wild card e 16 qualificate.

Sabalenka dovrà considerare, oltre a Keys, la n.2 WTA, Iga Swiatek e con la campionessa in carica del Roland Garros, Coco Gauff, oltre a una Amanda Anisimova in grande ascesa. In casa Italia saranno solo due le giocatrici, allo stato attuale delle cose, presenti nel main draw. Si parla di Jasmine Paolini e di Elisabetta Cocciaretto. Si spera che dal tabellone cadetto (qualificazioni), i cui match andranno in scena dal 12 al 15 gennaio, qualche altra tennista, come Lucia Bronzetti, vada a rimpinguare il gruppo tricolore.

Paolini, reduce da un’ottima annata, vorrà fare meglio del 2025 nei Major proprio per confermarsi tennista di livello internazionale al 100%. Le consapevolezze della toscana sono cresciute negli ultimi 24 mesi e in Australia si vorranno manifestare questi segnali.

ENTRY-LIST AUSTRALIAN OPEN 2025

1 Aryna SABALENKA

2 Iga SWIATEK POL

3 Coco GAUFF USA

4 Amanda ANISIMOVA USA

5 Elena RYBAKINA KAZ

6 Jessica PEGULA USA

7 Madison KEYS USA

8 Jasmine PAOLINI ITA

9 Mirra ANDREEVA

10 Ekaterina ALEXANDROVA

11 Belinda BENCIC SUI

12 Clara TAUSON DEN

13 Linda NOSKOVA CZE

14 Elina SVITOLINA UKR

15 Emma NAVARRO USA

16 Naomi OSAKA JPN

17 Liudmila SAMSONOVA

18 Victoria MBOKO CAN

19 Karolina MUCHOVA CZE

20 Elise MERTENS BEL

21 Diana SHNAIDER

22 Leylah FERNANDEZ CAN

23 Jelena OSTAPENKO LAT

24 Qinwen ZHENG CHN

25 Paula BADOSA ESP

26 Marta KOSTYUK UKR

27 Dayana YASTREMSKA UKR

28 Sofia KENIN USA

29 Emma RADUCANU GBR

30 Veronika KUDERMETOVA

31 Mccartney KESSLER USA

32 Maya JOINT AUS

33 Anna KALINSKAYA

34 Marketa VONDROUSOVA CZE

35 Iva JOVIC USA

36 Lois BOISSON FRA

37 Daria KASATKINA AUS

38 Ann LI USA

39 Jaqueline CRISTIAN ROU

40 Eva LYS GER

40 SR Karolina PLISKOVA CZE

41 Jessica BOUZAS MANEIRO ESP

42 Marie BOUZKOVA CZE

43 Sorana CIRSTEA ROU

44 Ashlyn KRUEGER USA

45 Tatjana MARIA GER

46 Laura SIEGEMUND GER

47 Anastasia PAVLYUCHENKOVA

48 Katerina SINIAKOVA CZE

49 Emiliana ARANGO COL

50 Anastasia POTAPOVA AUT

51 Maria SAKKARI GRE

52 Alexandra EALA PHI

53 Janice TJEN INA

54 Cristina BUCSA ESP

55 Magda LINETTE POL

56 Xinyu WANG CHN

57 Beatriz HADDAD MAIA BRA

58 Magdalena FRECH POL

59 Elsa JACQUEMOT FRA

60 Tereza VALENTOVA CZE

61 Hailey BAPTISTE USA

62 Anna BLINKOVA

63 Peyton STEARNS USA

65 Barbora KREJCIKOVA CZE

66 Solana SIERRA ARG

67 Olga DANILOVIC SRB

68 Viktorija GOLUBIC SUI

69 Sonay KARTAL GBR

70 Donna VEKIC CRO

71 Yulia PUTINTSEVA KAZ

71 SR Yafan WANG CHN

72 Rebecca SRAMKOVA SVK

73 Antonia RUZIC CRO

74 Francesca JONES GBR

75 Anna BONDAR HUN

77 Varvara GRACHEVA FRA

78 Camila OSORIO COL

79 Renata ZARAZUA MEX

80 Ajla TOMLJANOVIC AUS

81 Elisabetta COCCIARETTO ITA

82 Petra MARCINKO CRO

83 Caty MCNALLY USA

84 Ella SEIDEL GER

85 Alycia PARKS USA

86 Simona WALTERT SUI

87 Shuai ZHANG CHN

88 Elena-Gabriela RUSE ROU

89 Suzan LAMENS NED

90 Lulu SUN NZL

91 Panna UDVARDY HUN

92 Sara BEJLEK CZE

93 Katie VOLYNETS USA

94 Moyuka UCHIJIMA JPN

95 Julia GRABHER AUT

96 Oleksandra OLIYNYKOVA UKR

97 Kamilla RAKHIMOVA UZB

98 Kimberly BIRRELL AUS

99 Dalma GALFI HUN

100 Oksana SELEKHMETEVA

100 SR Mananchaya SAWANGKAEW THA

101 Darja SEMENISTAJA LAT

102 Kaja JUVAN SLO

103 Leolia JEANJEAN FRA