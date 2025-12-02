Sprint Zone – Ospite Elisa Maria Di Lazzaro | Intervista esclusiva

In questo nuovo appuntamento del martedì di Sprint Zone ospitiamo Elisa Maria Di Lazzaro, una delle migliori ostacoliste italiane. La 27enne triestina sta vivendo una stagione importante, la prima dopo il suo trasferimento a Roma per allenarsi con il gruppo di Giorgio Frinolli.

Nel 2024 Di Lazzaro ha collezionato tantissime gare, partecipando sia agli Europei sia ai Mondiali indoor di marzo, sfiorando poi di un soffio la qualificazione ai Mondiali di Tokyo all’aperto. Un anno intenso, segnato da grande crescita ma anche da inevitabile stanchezza fisica.

Ora Elisa guarda con entusiasmo al 2026, una stagione chiave che avrà due obiettivi principali:

i Mondiali indoor di Torun a marzo

gli Europei di Birmingham ad agosto

Motivazione alle stelle anche grazie al ritorno nel suo stesso gruppo di allenamento del fidanzato Hassane Fofana, dopo un anno passato a distanza.

Conduce: Ferdinando Savarese

