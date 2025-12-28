Dove vedere in tv Trento-Monza oggi, Coppa Italia volley 2026: orario, programma, streaming

A distanza di soli quattro giorni dall’ultima sfida fra le due squadre in campo, la BTS Arena torna a essere il teatro di una sfida che profuma di déjà-vu. Itas Trentino e Vero Volley Monza si ritrovano infatti faccia a faccia nei quarti di finale della Coppa Italia 2025-2026, dopo il netto 0-3 con cui i dolomitici hanno espugnato l’Opiquad Arena lo scorso 26 dicembre, difendendo la prima posizione in Superlega. Il primo posto di Trento al giro di boa e l’ottava posizione di Monza, hasnno dato forma a un quarto di finale dal pronostico sulla carta chiaro, ma tutt’altro che scontato in gara secca. La Coppa Italia, del resto, non ammette appelli.

L’Itas Trentino arriva all’appuntamento con numeri solidissimi: 11 vittorie in 13 partite, una sola battuta d’arresto lontano da casa dopo l’avvio e un rendimento interno praticamente impeccabile. La squadra di Marcelo Méndez ha costruito il primato su continuità, qualità offensiva e solidità a muro, come confermato anche nel recente 3-0 di Monza, dominato con il 56% in attacco e appena un errore azione. In quella gara hanno brillato Ramon, Faure e Michieletto, ben orchestrati da Sbertoli, premiato MVP.

Di fronte ci sarà una Vero Volley Monza chiamata a cambiare volto rispetto alla prestazione di venerdì. L’ottavo posto finale nel girone di andata racconta di una stagione fin qui discontinua, con exploit importanti – come le vittorie su Civitanova e Padova – alternati a passaggi a vuoto che hanno pesato in classifica ma sempre e comunque migliore rispetto a quella dello scorso anno. La squadra di Massimo Eccheli sa però di non avere nulla da perdere: per restare in partita serviranno maggiore incisività al servizio, più continuità in attacco da Padar e Rohrs e una gestione più lucida dei momenti chiave.

Il precedente ravvicinato aggiunge fascino e tensione a un confronto che mette in palio l’accesso alla Final Four di Coppa Italia. Trento parte con i favori del pronostico e con il pubblico dalla sua, ma Monza proverà a sfruttare l’effetto sorpresa e la voglia di riscatto.

Il fischio d’inizio è in programma alla BTS Arena di Trento lunedì 29 dicembre con inizio alle 18.00. E’ prevista la diretta Tv su Raisport Hd, mentre la diretta streaming sarà disponibile a pagamento su Volleyballworld.com e gratis su Rai Play. OA Sport vi fornirà la diretta Live testuale, con aggiornamenti costanti sul match tra Itas Trentino e Vero Volley Monza.

