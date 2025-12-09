Dove vedere in tv Scandicci-Osasco Sao Cristovao Saude, Mondiale per club volley femminile: orario, programma, streaming

Dopo aver esordito contro lo Zhetysu, Scandicci proseguirà la propria avventura al Mondiale per Club 2025 di volley femminile incrociando l’Osasco Sao Cristovao Saude: l’appuntamento è per giovedì 11 dicembre (ore 00.30), sempre a San Paolo (Brasile). Le toscane se la dovranno vedere contro la temibile formazione brasiliana, che avrà il vantaggio di giocare di fronte al proprio pubblico e che rappresenterà un osso decisamente duro nello scontro diretto per il primo posto nel gruppo A.

Le vice campionesse d’Europa dovranno stare attente a un avversario molto perioloso, soprattutto dopo avere un po’ tentennato in occasione dell’ultima uscita in Champions League contro le francesi del Volero Le Cannet. Il coach Marco Gaspari punterà sul sestetto migliore a propria disposizione: l’opposto Ekaterina Antropova, le schiacciatrici Avery Skinner e Caterina Bosetti (con Franklin a disposizione), le centrali Linda Nwakalor e Camilla Weitzel, la palleggiatrice Maja Ognjenovic saranno i punti di riferimento.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Scandicci-Osasco, incontro valido per la fase a gironi del Mondiale per Club 2025 di volley femminile. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming su VBTV e DAZN, garantita la diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (a San Paolo sono quattro ore indietro rispetto a noi).

CALENDARIO SCANDICCI-OSASCO MONDIALE PER CLUB VOLLEY

Giovedì 11 dicembre

Ore 00.30 Savino Del Bene Scandicci vs Osasco Sao Cristovao Saude – Diretta streaming su VBTV e DAZN

PROGRAMMA SCANDICCI-OSASCO: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: VBTV e DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.