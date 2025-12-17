Dove vedere in tv oggi Roma-Sankt Pölten, Champions League calcio femminile 2026: orario, programma, streaming

Oggi, alle ore 21:00, la Roma affronterà il sesto e ultimo impegno della fase a girone unico della Champions League di calcio femminile 2025-2026. Le giallorosse affronterà il St. Pölten in un confronto nel quale c’è la voglia di lasciare il segno in una rassegna che non ha regalato soddisfazioni alla formazione allenata da Luca Rossettini.

La compagine capitolina è stata matematicamente eliminata, in conseguenza del pesantissimo ko dello Stamford Bridge di Londra contro il Chelsea. Un 6-0 per il club inglese, che ha così ottenuto il 23° risultato utile consecutivo nella fase a gironi/campionato della massima competizione europea.

C’è quindi di salutare l’Europa nel miglior modo davanti al proprio pubblico contro la squadra austriaca che, nel penultimo turno, è stata nettamente sconfitta dalla Juventus tra le mura amiche. Sulla carta, le possibilità delle giallorosse di andarsi a prendere i tre punti, a patto di esprimere compattezza e unità, aspetti che in questa competizione spesso sono venuti meno.

La partita tra Roma e Sankt Pölten, valida per la sesta e ultima giornata della fase a girone unico di Champions League di calcio femminile, andrà in scena questa sera (ore 21:00) allo Stadio Tre Fontane. Ci sarà la copertura esclusiva streaming offerta da Disney+. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.

ROMA-SANKT PÖLTEN CHAMPIONS LEAGUE CALCIO FEMMINILE

Mercoledì 17 dicembre

Ore 21:00 Roma vs Sankt Pölten allo Stadio Tre Fontane – Diretta streaming su Disney+.

PROGRAMMA ROMA-SANKT PÖLTEN CHAMPIONS LEAGUE CALCIO FEMMINILE: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Disney+

Diretta testuale: OA Sport