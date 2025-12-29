Dove vedere in tv Novara-Milano, Coppa Italia volley femminile 2026: orario, programma, streaming

Martedì 30 dicembre (ore 20.00) si giocherà Novara-Milano, quarto di finale della Coppa Italia 2026 di volley femminile. Al PalaIgor andrà in scena quella che dovrebbe essere la sfida più equilibrata del turno: si fronteggiano la terza e la sesta forza del girone d’andata di Serie A1, entrambe desiderose di interrompere il dominio di Conegliano nella conquista di scudetti e trofei entro i confini nazionali. Chi vincerà si meriterà l’approdo alle Final Four di Torino.

Milano si presenterà all’appuntamento dopo la grande vittoria contro Conegliano, mentre Novara ha prevalso contro Bergamo al tie-break. Coach Stefano Lavarini avrà la possibilità di schierare l’opposto Paola Egonu, le schiacciatrici Khalia Lanier e Rebecca Piva, la palleggiatrice Francesca Bosio, le centrali Anna Danesi ed Hena Kurtagic. A guidare Novara saranno la bomber Tatiana Tolok, i martelli Britt Herbots e Mayu Ishikawa, le centrali Federica Squarcini e Sara Bonifacio, la regista Carlotta Cambi.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Novara-Milano, quarto di finale della Coppa Italia 2026 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su VBTV per gli abbonati, garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO NOVARA-MILANO, COPPA ITALIA VOLLEY

Martedì 30 dicembre

Ore 20.00 Igor Gorgonzola Novara vs Numia Vero Volley Milano – Diretta streaming su DAZN

PROGRAMMA NOVARA-MILANO: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: VBTV, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.