Dove vedere in tv la NextGen 2025 di tennis: orari, gironi, programma, streaming

Gedda, in Arabia Saudita, ospiterà, da mercoledì 17 a domenica 21 dicembre, le Next Gen ATP Finals 2025 di tennis: i primi 8 classificati della Race to Jeddah (al netto delle rinunce), che riguarda i tennisti under 21, si affronteranno nell’ultimo torneo stagionale.

Nel Gruppo Blu saranno protagonisti lo statunitense Learner Tien, gli spagnoli Rafael Jodar e Martin Landaluce, ed il norvegese Nicolai Budkov Kjaer, mentre nel Gruppo Rosso scenderanno in campo il croato Dino Prizmic, lo statunitense Nishesh Basavareddy, il belga Alexander Blockx ed il tedesco Justin Engel.

La fase a gironi è in calendario da mercoledì 17 a venerdì 19, le semifinali si giocheranno sabato 20, infine la finale andrà in scena domenica 21. La diretta tv delle Next Gen ATP Finals 2025 di tennis sarà fruibile su Sky Sport Tennis, mentre la diretta streaming delle partite sarà disponibile su Tennis TV, Sky Go e Now.

CALENDARIO NEXT GEN ATP FINALS 2025

Mercoledì 17 dicembre – Round robin

Dalle ore 12.00 italiane

Dino Prizmic-Nishesh Basavareddy

Non prima delle ore 13.00 italiane

Alexander Blockx-Justin Engel

Non prima delle ore 17.00

Learner Tien-Rafael Jodar

A seguire

Martin Landaluce-Nicolai Budkov Kjaer

Giovedì 13 novembre – Round robin

Dalle ore 12.00 italiane

Match da definire

Non prima delle ore 13.00 italiane

Match da definire

Non prima delle ore 17.00

Match da definire

A seguire

Match da definire

Venerdì 14 novembre – Round robin

Dalle ore 12.00 italiane

Match da definire

Non prima delle ore 13.00 italiane

Match da definire

Non prima delle ore 17.00

Match da definire

A seguire

Match da definire

Sabato 15 novembre – Semifinali

Dalle ore 17.00

Prima semifinale

Non prima delle ore 19.00 italiane

Seconda semifinale

Domenica 16 novembre – Finale

Dalle ore 18.00 italiane

Finale

PROGRAMMA ATP FINALS 2025: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: in abbonamento su Sky Sport Tennis

Diretta streaming: in abbonamento su Tennis TV, Sky Go e NOW