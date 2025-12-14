Dove vedere in tv la A1 di volley femminile oggi: orari partite 14 dicembre, canali, streaming

Domenica con sole due “big” in campo, Milano e Novara e con le squadre italiane di punta impegnate nelle finali del Mondiale per Club. Il turno propone oggi quattro incontri, considerando che Milano e Scandicci hanno già anticipato il proprio impegno.

Domenica pomeriggio alle 17.00 propone Vallefoglia–Perugia, una gara dal peso specifico elevato in chiave salvezza e zona play-off. La Megabox alterna prestazioni convincenti a passaggi a vuoto, ma resta pienamente in corsa per l’ottavo posto grazie a un sistema che, quando funziona, sa essere aggressivo soprattutto al servizio e a muro. Perugia, penultima, è chiamata a reagire dopo un periodo negativo: la classifica è corta e ogni punto può rivelarsi determinante per rientrare nel gruppo delle dirette concorrenti. Il match del Pala Megabox si annuncia combattuto e potenzialmente decisivo.

Alla stessa ora va in scena Novara–San Giovanni in Marignano, sfida che sulla carta vede le piemontesi favorite. Novara arriva da un momento di grande continuità, con cinque successi consecutivi e una qualità di gioco in costante crescita. L’obiettivo è consolidare la posizione sul podio e continuare a mettere pressione alle prime due. San Giovanni, fanalino di coda, ha però mostrato segnali di vitalità nelle ultime uscite: il margine di errore è minimo, ma ogni set strappato può diventare prezioso nella corsa salvezza.

Sempre in contemporanea, Cuneo ospita Macerata in una delle partite più delicate del turno. Le due squadre sono separate da un solo punto e vivono una fase complessa del campionato. Cuneo arriva da una serie negativa che ha rallentato la corsa, mentre Macerata, pur reduce da risultati difficili, ha ritrovato fiducia nell’ultimo turno. La posta in palio è altissima: una vittoria può cambiare l’inerzia della stagione e incidere anche sul piano mentale.

A chiudere il weekend, domenica alle 20.30, il big match tra Bergamo e Vero Volley Milano. Una sfida dal grande fascino e dalle forti implicazioni di classifica. Milano punta a dare continuità a un percorso fatto di qualità e profondità di roster, con l’obiettivo di restare stabilmente nel gruppo di vertice. Bergamo, invece, si conferma squadra imprevedibile, capace di esaltarsi contro avversarie di alto livello ma anche di attraversare fasi altalenanti. L’equilibrio della fase break e la gestione dei momenti chiave saranno determinanti. Una partita che promette intensità, ritmo e grande spettacolo.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming delle sfide domenicali della 14ma giornata di serie A1 di volley femminile.

CALENDARIO SERIE A1 FEMMINILE VOLLEY OGGI

Domenica 14 dicembre

Ore 17.00 – Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia vs Bartoccini-Mc Restauri Perugia – Diretta streaming su VBTV

Ore 17.00 – Igor Gorgonzola Novara vs Omag-Mt San Giovanni in Marignano – Diretta streaming su VBTV

Ore 17.00 – Honda Cuneo Granda Volley vs Cbf Balducci Hr Macerata – Diretta streaming su VBTV

Ore 20.30 – Bergamo vs Numia Vero Volley Milano – Diretta streaming su Dazn e VBTV