Pagelle discesa Val Gardena 2025: oggi tocca a Schieder. Von Allmen si prende la rivincita su Odermatt

PAGELLE DISCESA LIBERA VAL GARDENA 2025

Franjo Von Allmen 9: si prende la rivincita nei confronti di Marco Odermatt e riscatta in un colpo solo anche l’uscita di ieri in superG. Si tratta della prima vittoria stagione per lo svizzero, fenomenale nel tratto di puro scorrimento e poi bravissimo a resistere anche sul tecnico al più illustre connazionale, portandosi dietro grande velocità fino al traguardo. Una vittoria che gli permette di sbloccarsi e sicuramente da qui comincerà un’altra stagione.

Florian Schieder 8: oggi è stato il suo giorno, a completare una fenomenale tripletta azzurra sul podio in Val Gardena. Un altro terzo posto, con l’altoatesino che ha saputo tenere benissimo nella zona del Ciaslat, quasi sciando alla pari dei due svizzeri. Il primo podio in Italia non si scorda mai ed ora arrivano pure le sue gare a gennaio.

Marco Odermatt 7,5: il suo obiettivo era quello di realizzare una clamorosa tripletta, ma in ogni caso sono arrivati tre podi consecutivi in tre giorni. Questa volta deve arrendersi a Von Allmen, concludendo al secondo posto, complice una piccola sbavatura in uscita del Ciaslat, che gli è costato carissimo.

Nils Alphand 7,5: quinto nella prima discesa e quarto in quella odierna a due soli centesimi da un clamoroso podio. La Francia lo ha accarezzato per tutta la tre giorni, sfiorandolo a ripetizione con più atleti. Una gara comunque ancora positiva e che gli permette di abbassare ulteriormente il pettorale di partenza.

Alessio Miggiano 7: la sorpresa della giornata. Come sempre in Val Gardena con i numeri alti può succedere di tutto e l’elvetico con il 42 termina al quinto posto a soli sei centesimi dalla vetta.

Dominik Paris 6,5: ormai il rapporto con la Saslong è decisamente migliorato negli anni ed è quasi diventata una pista dove l’altoatesino può davvero essere competitivo. Peccato per un’altra sbavatura sul Ciaslat, ma comunque un sesto posto che dimostra che la condizione c’è.