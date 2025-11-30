Mikaela Shiffrin guida lo slalom di Copper Mountain a metà gara, ma Holdener é vicina

Solito copione nello slalom femminile. Dopo la prima manche della gara di Copper Mountain comanda sempre Mikaela Shiffrin, che tra i pali stretti conferma di avere un feeling completamente diverso rispetto a quelle larghe del gigante. Shiffrin ha fatto la differenza soprattutto nella seconda parte, ma non ha comunque concluso del tutto il discorso vittoria, visto che la svizzera Wendy Holdener è vicina e tenterà l’impresa nella seconda manche.

Holdener, infatti, paga 28 centesimi da Shiffrin e precede l’austriaca Katharina Liensberger, terza al traguardo con 69 centesimi di ritardo dall’americana. In quarta posizione c’è Lara Corlturi (+0.74), che andrà a caccia del terzo podio consecutivo dopo quelli ottenuti a Levi e Gurgl.

Dal quinto posto dell’austriaca Katharina Trupper il distacco sale sopra il secondo (+1.16) davanti alla svizzera Camille Rast (+1.18) e alla tedesca Emma Aicher (+1.20). Completano la Top-10 la svedese Anna Swenn Larsson (+1.26), la tedesca Lena Duerr (+1.28) e la norvegese Mina Fuerst Holtmann (+1.50). Da segnalare l’uscita della croata Zrinka Ljutic, che proprio non riesce a trovare il ritmo in questa prima parte di stagione.

Una discreta prima manche da parte di Lara Della Mea, che ha concluso al quindicesimo posto ad oltre due secondi e mezzo (+2.60) dalla vetta. Tornava in gara anche Martina Peterlini dopo aver saltato i primi due slalom della stagione e la nativa di Rovereto ha chiuso molto distante da Shiffrin (+3.71).