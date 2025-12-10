Strada
Come sarà il futuro di Lorenzo Finn? Svelata la data dell’approdo nel World Tour. E Pellizzari rinnova
Il passaggio di Lorenzo Finn al World Tour è stato annunciato per il 2027: la Red Bull Bora-hansgrohe ha infatti comunicato che il Campione del Mondo U23 opererà il salto di categoria e diventerà professionista a tutti gli effetti tra un paio di stagioni. La squadra sponsorizzata dal colosso delle bevande energetiche ha anche rivelato che il ligure ha prolungato il contratto a lungo termine (senza entrare nei dettagli di durata) e ha confermato che nel 2026 militerà con la formazione Rookies (la Development), come lo stesso atleta aveva ribadito dopo il suo trionfo iridato in Ruanda.
A livello under 23, il 18enne ha vinto anche la Coppa Città di San Daniele e il Giro del Belvedere nell’ultima stagione, piazzandosi al sesto posto al Giro d’Italia Next Gen e in quarta piazza al Tour de l’Avenir. Tra i pro’ si era ben espresso al Giro di Reggio Calabria (terzo posto) e alla Freccia delle Ardenne (secondo), senza dimenticarsi delle partecipazioni al Memorial Pantani (quindicesimo), al Trofeo Matteotti (44mo) e alla Coppa Agostoni (31mo). Una delle promesse più brillanti del ciclismo tricolore avrà un anno per rodarsi ulteriormente, puntando su Giro d’Italia Next Gen e Tour de l’Avenir, e poi cercare il salto di categoria per emergere davvero tra i grandi.
Buone notizie non soltanto per il 18enne, ma anche per Giulio Pellizzari: il 22enne, sesto al Giro d’Italia e alla Vuelta di Spagna nel 2025 (con tanto di vittoria di tappa in terra iberica), ha prolungato il proprio contratto con la Red Bull-Bora-hansgrohe, ma anche in questo caso non è stata comunicata la lunghezza temporale dell’accordo. Nell’annuncio del sodalizio tedesco era presente anche il tedesco Florian Lipowitz, che rimarrà così ancora nell’orbita di questa squadra.
Dalla Home
Cambia tutto per le Nazionali di volley! Naturalizzazioni più difficili, vietati i cambi di Paese: paletti durissimi
Rivoluzione storica sul fronte del regolamento riguardante l’idoneità dei giocatori alle competizioni internazionali di pallavolo. Il Consiglio d’Amministrazione della FIVB...