Come sarà il futuro di Lorenzo Finn? Svelata la data dell’approdo nel World Tour. E Pellizzari rinnova

Il passaggio di Lorenzo Finn al World Tour è stato annunciato per il 2027: la Red Bull Bora-hansgrohe ha infatti comunicato che il Campione del Mondo U23 opererà il salto di categoria e diventerà professionista a tutti gli effetti tra un paio di stagioni. La squadra sponsorizzata dal colosso delle bevande energetiche ha anche rivelato che il ligure ha prolungato il contratto a lungo termine (senza entrare nei dettagli di durata) e ha confermato che nel 2026 militerà con la formazione Rookies (la Development), come lo stesso atleta aveva ribadito dopo il suo trionfo iridato in Ruanda.

A livello under 23, il 18enne ha vinto anche la Coppa Città di San Daniele e il Giro del Belvedere nell’ultima stagione, piazzandosi al sesto posto al Giro d’Italia Next Gen e in quarta piazza al Tour de l’Avenir. Tra i pro’ si era ben espresso al Giro di Reggio Calabria (terzo posto) e alla Freccia delle Ardenne (secondo), senza dimenticarsi delle partecipazioni al Memorial Pantani (quindicesimo), al Trofeo Matteotti (44mo) e alla Coppa Agostoni (31mo). Una delle promesse più brillanti del ciclismo tricolore avrà un anno per rodarsi ulteriormente, puntando su Giro d’Italia Next Gen e Tour de l’Avenir, e poi cercare il salto di categoria per emergere davvero tra i grandi.

Buone notizie non soltanto per il 18enne, ma anche per Giulio Pellizzari: il 22enne, sesto al Giro d’Italia e alla Vuelta di Spagna nel 2025 (con tanto di vittoria di tappa in terra iberica), ha prolungato il proprio contratto con la Red Bull-Bora-hansgrohe, ma anche in questo caso non è stata comunicata la lunghezza temporale dell’accordo. Nell’annuncio del sodalizio tedesco era presente anche il tedesco Florian Lipowitz, che rimarrà così ancora nell’orbita di questa squadra.