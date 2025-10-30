Lorenzo Finn correrà ancora tra gli U23 nel 2026. Obiettivo corse a tappe con Giro NextGen e Tour de l’Avenir

Lorenzo Finn si prepara a vivere un altro anno tra gli Under 23 nel 2026, proseguendo un percorso che lo ha già visto tra i protagonisti assoluti della categoria. Nella prossima stagione il ligure si presenterà al via di ogni gara con la maglia iridata sulle spalle, conquistata a settembre in Rwanda, andando a bissare il successo ai Mondiali che aveva ottenuto l’anno prima in Svizzera tra gli junior.

L’obiettivo è quello di crescere in maglia Red Bull – BORA – hansgrohe Rookies ancora prima del grande passo tra i grandi. Non bruciare le tappe, migliorare alcune lacune e poi lanciarsi nel professionismo. In ogni caso non sono mancati i risultati quest’anno: oltre al colpaccio in Rwanda da segnalare il sesto posto al Giro NextGen, nonostante il lavoro da gregario, e la quarta piazza al Tour de l’Avenir.

Proprio le due corse a tappe saranno i due momenti più salienti in calendario l’anno prossimo, al quale andrà ad aggiungere magari qualche gara da professionista (ricordiamo che i ragazzi delle squadre satellite possono gareggiare, ma non in prove World Tour). Un anno di crescita importante prima del contratto che arriverà per il 2027.

Il confronto con Paul Seixas, grande rivale francese, è inevitabile. Seixas, di appena pochi mesi più anziano di Finn, è già protagonista nel mondo pro: quest’anno ha vinto il Tour de l’Avenir e poi si è lanciato verso Mondiali ed Europei tra i big, non sfigurando, anzi, conquistando addirittura la medaglia continentale. Il transalpino si giocherà le proprie carte, in attesa di uno scontro diretto che ormai vedremo solo nel 2027.