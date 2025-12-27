Colpo di scena a Semmering: fuori Alice Robinson, leader della classifica di gigante

Colpo di scena nella prima manche del quinto gigante femminile della Coppa del Mondo di sci alpino 2025-2026. Sulle nevi di Semmering (Austria), la leader della classifica di specialità, Alice Robinson, che si era particolarmente distinta anche a Sankt Moritz (Svizzera) con la vittoria in superG, non è riuscita a portare a compimento la run-1.

Vittoriosa in questa stagione nelle gare tra le porte larghe di Copper Mountain e a Mont-Tremblant (terza nel secondo gigante in Canada), Robinson aveva iniziato la sua prova in maniera molto convincente. Non è un caso che nel primo intermedio fosse in vantaggio di 25 centesimi rispetto alla svedese Sara Hector (campionessa olimpica in carica), in vetta alla classifica della prima run.

Avanti anche nel secondo rilevamento cronometrico (-0″11), la neozelandese non è stato in grado di gestire la velocità di ingresso in curva e si è fatta sbalzare a terra per un piccolo dosso nel cambio di direzione. Una caduta che potrebbe avere delle conseguenze importanti sia nell’ottica della Coppa di specialità e di quella generale.

L’austriaca Julia Scheib, seconda della graduatoria in gigante, è in piazza d’onore dopo la prima discesa sulla Panorama, distanziata di soli 0″02 da Hector. Le possibilità di conquistare il terzo successo stagionale tra le porte larghe sono concrete. In tutto questo anche l’americana Mikaela Shiffrin, leader dell’overall in Coppa del Mondo, potrebbe avvantaggiarsi.