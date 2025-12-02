Che cos’è la World Tennis League 2025: presenti anche alcuni tennisti di alto livello

Dal 17 al 20 dicembre si disputerà la quarta edizione della World Tennis League: a Bengaluru, in India, al SM Krishna Tennis Stadium, quattro squadre miste si affronteranno in un round robin, con le prime due classificate che si sfideranno poi per il titolo in finale.

Ciascuno dei quattro team sarà composto da due uomini e due donne, per un totale di 16 tennisti coinvolti: in ogni squadra un uomo ed una donna saranno del Paese ospitante, l’India, mentre gli altri due componenti saranno di nazionalità estera.

Le Eagles saranno composte dal transalpino Gaël Monfils, dalla spagnola Paula Badosa e dagli indiani Sumit Nagal e Shrivalli Bhamidipaty, mentre i Falcons saranno formati dal russo Daniil Medvedev, dalla polacca Magda Linette e dagli indiani Rohan Bopanna e Sahaja Yamalapalli.

Gli Hawks schiereranno il canadese Denis Shapovalov, l’ucraina Elina Svitolina e gli indiani Yuki Bhambri e Maaya Rajeshwaran, infine i Kites faranno scendere in campo l’australiano Nick Kyrgios, l’ucraina Marta Kostyuk e gli indiani Dhakshineswar Suresh ed Ankita Raina.