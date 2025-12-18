Ciclismo su pista, riapre il velodromo di Montichiari. Dagnoni: “Sarà la casa dell’Italia”

Riapre all’attività del ciclismo di base il velodromo di Montichiari: terminato il processo di risistemazione dell’impianto, lungo diversi anni. L’annucio è arrivato stamane direttamente dal sindaco Marco Togni, al termine della seduta della Commissione provinciale di vigilanza e spettacolo.

Si tratta di un passo in avanti fondamentale verso la realizzazione del CPO, il Centro di Preparazione Olimpica della FederCiclismo, che sta già realizzando una struttura annessa al velodromo, che fornirà tutti i servizi necessari all’attività di alto livello, che dovrebbe essere pronta in estate.

Il presidente della FederCiclismo, Cordiano Dagnoni, sottolinea: “Finalmente il ciclismo italiano torna nel pieno utilizzo di quella che sarà la sua casa e che in questi anni, anche se con un utilizzo ridotto, ha permesso di preparare le nostre Nazionali per gli appuntamenti internazionali“.

Prosegue il numero 1 del ciclismo italiano: “Ringrazio tutti coloro che si sono adoperati per questo risultato al quale come Federazione abbiamo lavorato con impegno e senza perdere mai di vista l’obiettivo finale: riconsegnare al Paese un impianto coperto funzionale e utilizzabile anche per l’attività di base“.