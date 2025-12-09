NuotoSport in tv
Calendario Campionati Italiani nuoto vasca corta 2025: programma, orari, tv, streaming
Dall’11 al 13 dicembre allo Stadio del Nuoto di Riccione andranno in scena i campionati invernali italiani in vasca corta. L’ultima competizione del 2025 terrà banco nella piscina romagnola e si vorrà regalare spettacolo agli appassionati presenti in loco e a chi assisterà alle gare in tv.
La manifestazione si svolgerà con formula a serie, prevedendo cinque sessioni di gara, a partire dal pomeriggio dell’11 dicembre. Le competizioni verranno disputate in vasca a dieci corsie, mentre le due serie migliori saranno ridotte a otto corsie. L’evento è aperto anche agli atleti stranieri in possesso del tempo limite previsto dal regolamento. Non saranno previste staffette.
L’impianto ospiterà 116 società per 506 atleti. Riccione vedrà il ritorno in acqua anche degli atleti reduci dai campionati europei di nuoto in vasca corta di Lublino, tra cui spiccano i medagliati Silvia Di Pietro (50 stile libero), Simona Quadarella (200, 400, 800 e 1500 stile libero), Leonardo Deplano (50, 100 stile libero), Lorenzo Zazzeri (50, 100 stile libero), e la Next Gen rappresentata da Carlos D’Ambrosio (100, 200, 400 stile libero) e Alessandra Mao (50, 100, 200 e 400 stile libero).
L’edizione 2025 dei campionati italiani di nuoto in vasca corta a Riccione, previsti dall’11 al 13 dicembre, sarà trasmessa in diretta televisiva da RaiSport HD, secondo fasce orarie specifiche; in streaming su RaiPlay e nell’ultimo giorno su RaiPlay Sport 1. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale della tre-giorni.
CALENDARIO CAMPIONATI ITALIANI NUOTO VASCA CORTA 2025
Giovedì 11 dicembre
Sessione unica
17:05 Serie 3-2 50m dorso donne
17:08 Serie 5-4-3-2 50m stile libero uomini
17:14 Serie 4-3 100m rana donne
17:18 Serie 3 400m misti uomini
17:24 Serie 4-3 200m stile libero donne
17:30 Serie 4-3 400m stile libero uomini
17:40 Serie 4-3 100m farfalla donne
17:44 Serie 3 100m farfalla uomini
17:46 Serie 3-2 1500 stile libero donne
18:25 Serie 1 50m dorso donne
18:27 Serie 1 50m stile libero uomini
18:29 Serie 2-1 100m rana donne
18:36 Serie 2-1 400m misti uomini
18:53 Serie 2-1 200m stile libero donne
19:02 Serie 2-1 400m stile libero uomini
19:20 Serie 2-1 100m farfalla donne
19:27 Serie 2-1 100m farfalla uomini
19:40 Serie 1 1500m stile libero donne
Venerdì 12 dicembre
Sessione diurna
9:40 Serie 3-2 50m farfalla uomini
9.43 Serie 3-2 100m misti donne
9.47 Serie 4-3 200m rana uomini
9.53 Serie 2 800m stile libero donne
10.03 Serie 4-3 200m misti uomini
10.19 Serie 4-3 100m dorso donne
10.15 Serie 2 800m stile libero uomini
10.25 Serie 2-1 50m farfalla uomini
10.30 Serie 2- 1 100m misti donne
10.36 Serie 2-1 200m rana uomini
10.55 Serie 1 800m stile libero donne
11.10 Serie 2-1 200m misti uomini
11.25 Serie 2-1 100m dorso donne
11.38 Serie 2-1 800m stile libero uomini
Sessione serale
17.15 Serie 4-3 50m farfalla donne
17.20 Serie 4-3 100m dorso uomini
17.26 Serie 4-3 200m misti donne
17.33 Serie 4-3 100m rana uomini
17.38 Serie 4-3 200m rana donne
17.45 Serie 4-3 100m stile libero uomini
17.50 Serie 4-3 100m stile libero donne
17.55 Serie 2-1 50m farfalla donne
18.03 Serie 2-1 100m dorso uomini
18.04 Serie 2-1 200m misti donne
18.19 Serie 2-1 100m rana uomini
18.32 Serie 2-1 200m rana donne
18.47 Serie 2-1 100m stile libero uomini
19.00 Serie 2-1 100m stile libero donne
Sabato 13 dicembre
Sessione diurna
9.30 Serie 4-3 200m farfalla donne
9.38 Serie 4 100m misti uomini
9.40 Serie 3 50m rana donne
9.42 Serie 3 50m dorso uomini
9.44 Serie 4-3 400m stile libero donne
10.05 Serie 2 1500m stile libero uomini
10.25 Serie3- 2-1 200m farfalla donne
10.40 Serie 3-2-1 100m misti uomini
10.55 Serie 3-2-1 50m rana donne
11.08 Serie 3-2-1 50m dorso uomini
11.21 Serie 2-1 400m stile libero donne
11.38 Serie 1 1500m stile libero uomini
Sessione serale
16:00 Serie 4-3 200m dorso uomini
16:08 Serie 4-3 200m dorso donne
16:16 Serie 4-3 200m farfalla uomini
16:24 Serie 4-3 400m misti donne
16:36 Serie 3 50m rana uomini
16:38 Serie 4-3 50m stile libero donne
16:42 Serie 5-4-3 200 m stile libero uomini
16.55 Serie 2-1 200m dorso uomini
17.05 Serie 2-1 200m dorso donne
17.20 Serie 2-1 200m farfalla uomini
17.35 Serie 2-1 400m misti donne
17.53 Serie 2-1 50m rana uomini
18.03 Serie 2-1 50m stile libero donne
18.13 Serie 2-1 200 m stile libero uomini
PROGRAMMA CAMPIONATI ITALIANI NUOTO VASCA CORTA 2025: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING
Diretta tv: RaiSport HD (giovedì 11/12 dicembre dalle 18:25; venerdì 12 dicembre dalle 10.25 alle 12.15 e dalle 17.55 alle 19.30; sabato 13 dicembre dalle 10.25 alle 11.30; differita dalle 23.00 per la sessione serale)
Diretta streaming: RaiPlay (giovedì 11/12 dicembre dalle 18:25; venerdì 12 dicembre dalle 10.25 alle 12.15 e dalle 17.55 alle 19.30; sabato 13 dicembre dalle 10.25 alle 11.30), RaiPlay Sport 1 (sabato 13 dicembre dalle 10.25 alle 12.15; dalle 16.55 al termine)
Diretta testuale: OA Sport