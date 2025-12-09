Calendario Campionati Italiani nuoto vasca corta 2025: programma, orari, tv, streaming

Dall’11 al 13 dicembre allo Stadio del Nuoto di Riccione andranno in scena i campionati invernali italiani in vasca corta. L’ultima competizione del 2025 terrà banco nella piscina romagnola e si vorrà regalare spettacolo agli appassionati presenti in loco e a chi assisterà alle gare in tv.

La manifestazione si svolgerà con formula a serie, prevedendo cinque sessioni di gara, a partire dal pomeriggio dell’11 dicembre. Le competizioni verranno disputate in vasca a dieci corsie, mentre le due serie migliori saranno ridotte a otto corsie. L’evento è aperto anche agli atleti stranieri in possesso del tempo limite previsto dal regolamento. Non saranno previste staffette.

L’impianto ospiterà 116 società per 506 atleti. Riccione vedrà il ritorno in acqua anche degli atleti reduci dai campionati europei di nuoto in vasca corta di Lublino, tra cui spiccano i medagliati Silvia Di Pietro (50 stile libero), Simona Quadarella (200, 400, 800 e 1500 stile libero), Leonardo Deplano (50, 100 stile libero), Lorenzo Zazzeri (50, 100 stile libero), e la Next Gen rappresentata da Carlos D’Ambrosio (100, 200, 400 stile libero) e Alessandra Mao (50, 100, 200 e 400 stile libero).

L’edizione 2025 dei campionati italiani di nuoto in vasca corta a Riccione, previsti dall’11 al 13 dicembre, sarà trasmessa in diretta televisiva da RaiSport HD, secondo fasce orarie specifiche; in streaming su RaiPlay e nell’ultimo giorno su RaiPlay Sport 1. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale della tre-giorni.

CALENDARIO CAMPIONATI ITALIANI NUOTO VASCA CORTA 2025

Giovedì 11 dicembre

Sessione unica

17:05 Serie 3-2 50m dorso donne

17:08 Serie 5-4-3-2 50m stile libero uomini

17:14 Serie 4-3 100m rana donne

17:18 Serie 3 400m misti uomini

17:24 Serie 4-3 200m stile libero donne

17:30 Serie 4-3 400m stile libero uomini

17:40 Serie 4-3 100m farfalla donne

17:44 Serie 3 100m farfalla uomini

17:46 Serie 3-2 1500 stile libero donne

18:25 Serie 1 50m dorso donne

18:27 Serie 1 50m stile libero uomini

18:29 Serie 2-1 100m rana donne

18:36 Serie 2-1 400m misti uomini

18:53 Serie 2-1 200m stile libero donne

19:02 Serie 2-1 400m stile libero uomini

19:20 Serie 2-1 100m farfalla donne

19:27 Serie 2-1 100m farfalla uomini

19:40 Serie 1 1500m stile libero donne

Venerdì 12 dicembre

Sessione diurna

9:40 Serie 3-2 50m farfalla uomini

9.43 Serie 3-2 100m misti donne

9.47 Serie 4-3 200m rana uomini

9.53 Serie 2 800m stile libero donne

10.03 Serie 4-3 200m misti uomini

10.19 Serie 4-3 100m dorso donne

10.15 Serie 2 800m stile libero uomini

10.25 Serie 2-1 50m farfalla uomini

10.30 Serie 2- 1 100m misti donne

10.36 Serie 2-1 200m rana uomini

10.55 Serie 1 800m stile libero donne

11.10 Serie 2-1 200m misti uomini

11.25 Serie 2-1 100m dorso donne

11.38 Serie 2-1 800m stile libero uomini

Sessione serale

17.15 Serie 4-3 50m farfalla donne

17.20 Serie 4-3 100m dorso uomini

17.26 Serie 4-3 200m misti donne

17.33 Serie 4-3 100m rana uomini

17.38 Serie 4-3 200m rana donne

17.45 Serie 4-3 100m stile libero uomini

17.50 Serie 4-3 100m stile libero donne

17.55 Serie 2-1 50m farfalla donne

18.03 Serie 2-1 100m dorso uomini

18.04 Serie 2-1 200m misti donne

18.19 Serie 2-1 100m rana uomini

18.32 Serie 2-1 200m rana donne

18.47 Serie 2-1 100m stile libero uomini

19.00 Serie 2-1 100m stile libero donne

Sabato 13 dicembre

Sessione diurna

9.30 Serie 4-3 200m farfalla donne

9.38 Serie 4 100m misti uomini

9.40 Serie 3 50m rana donne

9.42 Serie 3 50m dorso uomini

9.44 Serie 4-3 400m stile libero donne

10.05 Serie 2 1500m stile libero uomini

10.25 Serie3- 2-1 200m farfalla donne

10.40 Serie 3-2-1 100m misti uomini

10.55 Serie 3-2-1 50m rana donne

11.08 Serie 3-2-1 50m dorso uomini

11.21 Serie 2-1 400m stile libero donne

11.38 Serie 1 1500m stile libero uomini

Sessione serale

16:00 Serie 4-3 200m dorso uomini

16:08 Serie 4-3 200m dorso donne

16:16 Serie 4-3 200m farfalla uomini

16:24 Serie 4-3 400m misti donne

16:36 Serie 3 50m rana uomini

16:38 Serie 4-3 50m stile libero donne

16:42 Serie 5-4-3 200 m stile libero uomini

16.55 Serie 2-1 200m dorso uomini

17.05 Serie 2-1 200m dorso donne

17.20 Serie 2-1 200m farfalla uomini

17.35 Serie 2-1 400m misti donne

17.53 Serie 2-1 50m rana uomini

18.03 Serie 2-1 50m stile libero donne

18.13 Serie 2-1 200 m stile libero uomini

PROGRAMMA CAMPIONATI ITALIANI NUOTO VASCA CORTA 2025: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: RaiSport HD (giovedì 11/12 dicembre dalle 18:25; venerdì 12 dicembre dalle 10.25 alle 12.15 e dalle 17.55 alle 19.30; sabato 13 dicembre dalle 10.25 alle 11.30; differita dalle 23.00 per la sessione serale)

Diretta streaming: RaiPlay (giovedì 11/12 dicembre dalle 18:25; venerdì 12 dicembre dalle 10.25 alle 12.15 e dalle 17.55 alle 19.30; sabato 13 dicembre dalle 10.25 alle 11.30), RaiPlay Sport 1 (sabato 13 dicembre dalle 10.25 alle 12.15; dalle 16.55 al termine)

Diretta testuale: OA Sport