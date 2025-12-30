Calendario basket 2026: tutti gli eventi per club e Nazionali

Siamo in vista di una ricchissima stagione di basket, quella di un 2026 che inverte alcuni dei tradizionali canoni della pallacanestro europea. E che ricalibrerà il calendario secondo quelle che erano le volontà della FIBA una volta attuata la riforma che ha spostato i Mondiali maschili negli anni dispari.

L’appuntamento clou del 2026, quindi, è quello con i Mondiali femminili, che si disputeranno a Berlino nel mese di settembre e cui l’Italia spera di partecipare attraverso il Preolimpico di San Juan. Ma non sarà l’unico appuntamento per le azzurre, che da novembre andranno in campo anche per le qualificazioni agli Europei 2027, per i quali sono ammesse alla seconda fase.

In campo maschile, invece, conteranno molto le qualificazioni ai Mondiali del 2027: terminerà la prima fase, inizierà la seconda, ci sarà molto da raccontare in casa azzurra. L’Italia, del resto, è inserita in un girone nel quale può ancora accadere di tutto. Vale la pena poi ricordare il fatto che le squadre azzurre, nell’estate, disputeranno tutti e 8 i tornei giovanili, 6 Europei e 2 Mondiali (Under 17).

In fatto di club, restano ben più che vive le sei Coppe europee. Sono ancora tante le squadre italiane rimaste: Olimpia Milano e Virtus Bologna in Eurolega (fino almeno ad aprile), Reyer Venezia e Trento in EuroCup (almeno fino a febbraio), Trieste e Trapani (attese dal play-in di Champions League), Reggio Emilia e Sassari (impegnate in FIBA Europe Cup), Famila Schio e Reyer Venezia (in corsa nella seconda fase di Eurolega femminile).

CALENDARIO BASKET 2026

BASKET MASCHILE – NAZIONALI

QUALIFICAZIONI MONDIALI

Partite dell’Italia, prima fase

Venerdì 27 febbraio

Orario da definire Gran Bretagna-Italia

Lunedì 2 marzo

Orario da definire Italia-Gran Bretagna

Giovedì 2 luglio

Orario da definire Islanda-Italia

Domenica 5 luglio

Orario da definire Italia-Lituania

Seconda fase (date generiche)

Prima partita: giovedì 27-venerdì 28 agosto

Seconda partita: domenica 30-lunedì 31 agosto

Terza partita: giovedì 26-venerdì 27 novembre

Quarta partita: domenica 29-lunedì 30 novembre

MONDIALI GIOVANILI

Under 17 in Turchia da sabato 27 giugno a domenica 5 luglio

EUROPEI GIOVANILI

Under 20 a Lubiana, Slovenia, da sabato 11 a domenica 19 luglio

Under 18 a Trento e Rovereto, Italia, da sabato 25 luglio a domenica 2 agosto

Under 16 in sede da definire da sabato 7 luglio a domenica 15 agosto

BASKET MASCHILE – CLUB

SERIE A

Conclusione regular season: domenica 10 maggio

Le date dei playoff verranno definite in un secondo momento, in relazione agli impegni delle squadre italiane nelle Coppe europee.

COPPA ITALIA a Torino

Quarti di finale: mercoledì 18-giovedì 19 febbraio

Semifinali: sabato 21 febbraio

Finale: domenica 22 febbraio

EUROLEGA

Conclusione regular season: giovedì 16-venerdì 17 aprile

Play-in: martedì 21 e venerdì 24 aprile

Playoff: da martedì 28 aprile a, al più tardi, mercoledì 13 maggio

Final Four: venerdì 22 e domenica 24 maggio

EUROCUP

Conclusione regular season: mercoledì 11 febbraio

Ottavi di finale (gara secca): martedì 10-mercoledì 11 marzo

Quarti di finale (gara secca): martedì 17-mercoledì 18 marzo

Semifinali (2 su 3): da martedì 31 marzo a mercoledì 8 aprile

Finale (2 su 3): da mercoledì 22 aprile a venerdì 1 maggio

BASKETBALL CHAMPIONS LEAGUE

Play-in: da martedì 6 a mercoledì 14 gennaio

Seconda fase: da martedì 20 gennaio a mercoledì 28 marzo

Quarti di finale (2 su 3): da martedì 31 marzo a mercoledì 15 aprile

Final Four: venerdì 8 e sabato 10 maggio

FIBA EUROPE CUP

Conclusione seconda fase: mercoledì 11 febbraio

Quarti di finale: mercoledì 11 e 18 marzo

Semifinali: mercoledì 1 e 8 aprile

Finale: mercoledì 22 e 29 aprile

NBA

All Star Weekend a Los Angeles: da venerdì 13 a domenica 15 febbraio

Conclusione regular season: domenica 12 aprile

Play-in: da martedì 14 a venerdì 18 aprile

Inizio playoff: martedì 18 aprile

NBA Finals: da giovedì 4 giugno a, al più tardi, domenica 21 giugno

BASKET FEMMINILE – NAZIONALI

PRE-MONDIALE A SAN JUAN

Giovedì 12 marzo

Ore 2:00 Italia-Porto Rico (a San Juan sarà ancora mercoledì 11)

Ore 23:00 Italia-Nuova Zelanda

Sabato 14 marzo

Ore 23:00 Italia-USA

Domenica 15 marzo

Ore 23:00 Italia-Spagna

Martedì 17 marzo

Ore 20:00 Italia-Senegal

Nelle stesse date si giocano gli altri tre tornei pre-Mondiali a Wuhan (Mali, Sud Sudan, Brasile, Belgio, Cechia, Cina), Istanbul (Ungheria, Turchia, Argentina, Australia, Canada, Giappone), Villeurbanne (Colombia, Filippine, Germania, Corea del Sud, Francia, Nigeria).

MONDIALI A BERLINO

Da venerdì 4 a lunedì 7 settembre – Prima fase

Martedì 8 e mercoledì 9 settembre – Spareggi per i quarti di finale (2A-3B, 3A-2B, 2C-3D, 3C-2D)

Giovedì 10 settembre – Quarti di finale

Sabato 12 settembre – Semifinali

Domenica 13 settembre – Finali 1° e 3° posto

QUALIFICAZIONI EUROPEI 2027

Prima finestra della seconda fase con tre partite, che coinvolgeranno anche l’Italia: da domenica 8 a mercoledì 18 novembre

MONDIALI GIOVANILI

Under 17 in Cechia da sabato 11 a domenica 19 luglio

EUROPEI GIOVANILI

Under 20 a Vilnius, Lituania, da sabato 4 a domenica 12 luglio

Under 18 a Stoccolma, Svezia, da sabato 1 a domenica 9 agosto

Under 16 a Pitesti, Romania, da sabato 14 a domenica 22 agosto

BASKET FEMMINILE – CLUB

SERIE A1

Conclusione regular season: sabato 7 marzo

Playoff scudetto: ultima data disponibile 26 aprile

COPPA ITALIA a Tortona

Domenica 4 gennaio: Quarti di finale

Lunedì 5 gennaio: Semifinali

Martedì 6 gennaio: Finale

EUROLEGA

Conclusione seconda fase: mercoledì 4 febbraio

Play-in: da mercoledì 18 febbraio a mercoledì 3 marzo

Final Six: mercoledì 15, venerdì 17 e domenica 19 aprile a Saragozza

EUROCUP

Ottavi di finale: giovedì 15 e 22 gennaio

Quarti di finale: giovedì 5 e 12 febbraio

Semifinali: giovedì 26 febbraio e 4 marzo

Finale: giovedì 2 e 9 aprile

WNBA

A causa di trattative sul CBA (Collective Bargaining Agreement) particolarmente difficoltose, non è stata ancora rilasciata la programmazione della stagione. C’è la possibilità non indifferente che si assista a un lockout nel 2026, con la stagione danneggiata del tutto o in parte.