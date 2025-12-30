Basket
Calendario basket 2026: tutti gli eventi per club e Nazionali
Siamo in vista di una ricchissima stagione di basket, quella di un 2026 che inverte alcuni dei tradizionali canoni della pallacanestro europea. E che ricalibrerà il calendario secondo quelle che erano le volontà della FIBA una volta attuata la riforma che ha spostato i Mondiali maschili negli anni dispari.
L’appuntamento clou del 2026, quindi, è quello con i Mondiali femminili, che si disputeranno a Berlino nel mese di settembre e cui l’Italia spera di partecipare attraverso il Preolimpico di San Juan. Ma non sarà l’unico appuntamento per le azzurre, che da novembre andranno in campo anche per le qualificazioni agli Europei 2027, per i quali sono ammesse alla seconda fase.
In campo maschile, invece, conteranno molto le qualificazioni ai Mondiali del 2027: terminerà la prima fase, inizierà la seconda, ci sarà molto da raccontare in casa azzurra. L’Italia, del resto, è inserita in un girone nel quale può ancora accadere di tutto. Vale la pena poi ricordare il fatto che le squadre azzurre, nell’estate, disputeranno tutti e 8 i tornei giovanili, 6 Europei e 2 Mondiali (Under 17).
In fatto di club, restano ben più che vive le sei Coppe europee. Sono ancora tante le squadre italiane rimaste: Olimpia Milano e Virtus Bologna in Eurolega (fino almeno ad aprile), Reyer Venezia e Trento in EuroCup (almeno fino a febbraio), Trieste e Trapani (attese dal play-in di Champions League), Reggio Emilia e Sassari (impegnate in FIBA Europe Cup), Famila Schio e Reyer Venezia (in corsa nella seconda fase di Eurolega femminile).
CALENDARIO BASKET 2026
BASKET MASCHILE – NAZIONALI
QUALIFICAZIONI MONDIALI
Partite dell’Italia, prima fase
Venerdì 27 febbraio
Orario da definire Gran Bretagna-Italia
Lunedì 2 marzo
Orario da definire Italia-Gran Bretagna
Giovedì 2 luglio
Orario da definire Islanda-Italia
Domenica 5 luglio
Orario da definire Italia-Lituania
Seconda fase (date generiche)
Prima partita: giovedì 27-venerdì 28 agosto
Seconda partita: domenica 30-lunedì 31 agosto
Terza partita: giovedì 26-venerdì 27 novembre
Quarta partita: domenica 29-lunedì 30 novembre
MONDIALI GIOVANILI
Under 17 in Turchia da sabato 27 giugno a domenica 5 luglio
EUROPEI GIOVANILI
Under 20 a Lubiana, Slovenia, da sabato 11 a domenica 19 luglio
Under 18 a Trento e Rovereto, Italia, da sabato 25 luglio a domenica 2 agosto
Under 16 in sede da definire da sabato 7 luglio a domenica 15 agosto
BASKET MASCHILE – CLUB
SERIE A
Conclusione regular season: domenica 10 maggio
Le date dei playoff verranno definite in un secondo momento, in relazione agli impegni delle squadre italiane nelle Coppe europee.
COPPA ITALIA a Torino
Quarti di finale: mercoledì 18-giovedì 19 febbraio
Semifinali: sabato 21 febbraio
Finale: domenica 22 febbraio
EUROLEGA
Conclusione regular season: giovedì 16-venerdì 17 aprile
Play-in: martedì 21 e venerdì 24 aprile
Playoff: da martedì 28 aprile a, al più tardi, mercoledì 13 maggio
Final Four: venerdì 22 e domenica 24 maggio
EUROCUP
Conclusione regular season: mercoledì 11 febbraio
Ottavi di finale (gara secca): martedì 10-mercoledì 11 marzo
Quarti di finale (gara secca): martedì 17-mercoledì 18 marzo
Semifinali (2 su 3): da martedì 31 marzo a mercoledì 8 aprile
Finale (2 su 3): da mercoledì 22 aprile a venerdì 1 maggio
BASKETBALL CHAMPIONS LEAGUE
Play-in: da martedì 6 a mercoledì 14 gennaio
Seconda fase: da martedì 20 gennaio a mercoledì 28 marzo
Quarti di finale (2 su 3): da martedì 31 marzo a mercoledì 15 aprile
Final Four: venerdì 8 e sabato 10 maggio
FIBA EUROPE CUP
Conclusione seconda fase: mercoledì 11 febbraio
Quarti di finale: mercoledì 11 e 18 marzo
Semifinali: mercoledì 1 e 8 aprile
Finale: mercoledì 22 e 29 aprile
NBA
All Star Weekend a Los Angeles: da venerdì 13 a domenica 15 febbraio
Conclusione regular season: domenica 12 aprile
Play-in: da martedì 14 a venerdì 18 aprile
Inizio playoff: martedì 18 aprile
NBA Finals: da giovedì 4 giugno a, al più tardi, domenica 21 giugno
BASKET FEMMINILE – NAZIONALI
PRE-MONDIALE A SAN JUAN
Giovedì 12 marzo
Ore 2:00 Italia-Porto Rico (a San Juan sarà ancora mercoledì 11)
Ore 23:00 Italia-Nuova Zelanda
Sabato 14 marzo
Ore 23:00 Italia-USA
Domenica 15 marzo
Ore 23:00 Italia-Spagna
Martedì 17 marzo
Ore 20:00 Italia-Senegal
Nelle stesse date si giocano gli altri tre tornei pre-Mondiali a Wuhan (Mali, Sud Sudan, Brasile, Belgio, Cechia, Cina), Istanbul (Ungheria, Turchia, Argentina, Australia, Canada, Giappone), Villeurbanne (Colombia, Filippine, Germania, Corea del Sud, Francia, Nigeria).
MONDIALI A BERLINO
Da venerdì 4 a lunedì 7 settembre – Prima fase
Martedì 8 e mercoledì 9 settembre – Spareggi per i quarti di finale (2A-3B, 3A-2B, 2C-3D, 3C-2D)
Giovedì 10 settembre – Quarti di finale
Sabato 12 settembre – Semifinali
Domenica 13 settembre – Finali 1° e 3° posto
QUALIFICAZIONI EUROPEI 2027
Prima finestra della seconda fase con tre partite, che coinvolgeranno anche l’Italia: da domenica 8 a mercoledì 18 novembre
MONDIALI GIOVANILI
Under 17 in Cechia da sabato 11 a domenica 19 luglio
EUROPEI GIOVANILI
Under 20 a Vilnius, Lituania, da sabato 4 a domenica 12 luglio
Under 18 a Stoccolma, Svezia, da sabato 1 a domenica 9 agosto
Under 16 a Pitesti, Romania, da sabato 14 a domenica 22 agosto
BASKET FEMMINILE – CLUB
SERIE A1
Conclusione regular season: sabato 7 marzo
Playoff scudetto: ultima data disponibile 26 aprile
COPPA ITALIA a Tortona
Domenica 4 gennaio: Quarti di finale
Lunedì 5 gennaio: Semifinali
Martedì 6 gennaio: Finale
EUROLEGA
Conclusione seconda fase: mercoledì 4 febbraio
Play-in: da mercoledì 18 febbraio a mercoledì 3 marzo
Final Six: mercoledì 15, venerdì 17 e domenica 19 aprile a Saragozza
EUROCUP
Ottavi di finale: giovedì 15 e 22 gennaio
Quarti di finale: giovedì 5 e 12 febbraio
Semifinali: giovedì 26 febbraio e 4 marzo
Finale: giovedì 2 e 9 aprile
WNBA
A causa di trattative sul CBA (Collective Bargaining Agreement) particolarmente difficoltose, non è stata ancora rilasciata la programmazione della stagione. C’è la possibilità non indifferente che si assista a un lockout nel 2026, con la stagione danneggiata del tutto o in parte.