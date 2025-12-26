Perché oggi non c’è il Boxing Day in Premier League? Solo un match serale, proteste del pubblico

Un Santo Stefano anomalo per tutti gli amanti del calcio. Oggi, 26 dicembre, non ci sarà infatti uno degli appuntamenti sportivi più attesi delle feste, ovvero il boxing day, turno della Premier League che solitamente prevede lo svolgimento di tutte le partite in un unico giorno, proprio per garantire al pubblico inglese (e di tutto il mondo) intrattenimento e compagnia durante le celebrazioni natalizie.

Ci sarà comunque un match in programma, che vedrà confrontarsi il Manchester United, finalmente fuori dalle sabbie mobili di bassa classifica e proiettato verso il quinto posto, ed il Newcastle, al momento ottava a tre punti dai Reds. La partita di fatto fungerà da anticipo in un turno spalmato, come da tradizione, anche tra sabato e domenica.

La domanda sorge spontanea: qual è la motivazione di tale scelta? Alla base ci sarebbe la volontà di mettere una pezza ad un calendario fittissimo per tutte le squadre d’oltremanica, alle prese con nuovi format internazionali (vedi la Coppa del Mondo per club), importanti impegni europei e diversi match interni. Chi di dovere ha scelto dunque di tutelare la salute dei calciatori, oltre che i tempi agonistici di recupero.

Già da tempo addetti ai lavori ed allenatori si sono lamentati sull’eccessivo carico dettato (anche) dal boxing day. Alcuni team particolarmente sfortunati in passato si sono ritrovati ad affrontare due partite ostiche in tempi ravvicinati, rischiando di compromettere anche l’andamento dell’intero Campionato. Non positiva invece la reazione del pubblico che, in più riprese, si è lamentato della decisione, facendo perno proprio sulla “rottura” della tradizione.