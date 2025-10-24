Calcio a 5, sorteggiati i gironi degli Europei: Italia sfortunata, trova subito i campioni in carica

Gli Europei 2026 di calcio a 5 si disputeranno tra Lettonia, Slovenia e Lituania dal 21 gennaio al 7 febbraio. A Kaunas si è svolto il sorteggio che ha delineato la composizione dei quattro gironi, le migliori sedici formazioni andranno a caccia del titolo continentale che il Portogallo è riuscito a conquistare nelle ultime due edizioni.

L’Italia si è meritata la partecipazione battendo il Kazakhstan nei playoff e oggi ha conosciuto i propri avversari. La fortuna non ha di certo sorriso alla nostra Nazionale, che se la dovrà vedere proprio con il Portogallo campione in carica. Gli azzurri, che erano stati inseriti in seconda fascia, incroceranno anche la Polonia e l’Ungheria nel gruppo D. Si giocherà a Lubiana (Slovenia), dove andrà in scena anche il gruppo C con Spagna, Bielorussia, Belgio e i padroni di casa.

In Lettonia si consumerà invece il gruppo A con i baltici, la Croazia, la Georgia e la Francia, mentre il gruppo B in Lituania vedrà al via i padroni di casa, l’Armenia, la Cechi e l’Ucraina. Le prime due classificate di ogni girone si qualificheranno ai quarti di finale, l’Italia incrocerebbe eventualmente una compagine proveniente dal gruppo C e la semifinale sarebbe contro la vincente dello scontro diretto tra le altre promessi dei gironi D e C, sempre a Lubiana.

Il CT Salvo Samperi ha analizzato il girone attraverso i canali federali: “È sotto gli occhi di tutti il valore del Portogallo che è la squadra campione in carica e non dobbiamo sottovalutare la Polonia che negli ultimi anni è cresciuta tantissimo, frutto di un campionato di alto livello. Sarà un avversario difficile, esattamente come l’Ungheria, ma d’altronde siamo all’Europeo e non possiamo pensare che esistano impegni facili. Ciò che dobbiamo fare noi è continuare il nostro percorso di crescita nei prossimi appuntamenti, concentrandoci sugli aspetti da migliorare per poi presentarci all’Europeo nella miglior condizione possibile”.

GIRONI EUROPEI CALCIO A 5 2026

GRUPPO A (a Vilnius): Lettonia, Croazia, Georgia, Francia.

GRUPPO B (a Kaunas): Lituania, Armenia, Cechia, Ucraina.

GRUPPO C (a Lubiana): Slovenia, Bielorussia, Spagna, Belgio.

GRUPPO D (a Lubiana): Portogallo, Italia, Ungheria, Portogallo.