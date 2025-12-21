Seguici su
Boxe, Eti Qamili sconfitto nelle finali del WBC Grand Prix. Match durissimo contro Mosqueda

Eti Qamili / FPI

A Riad (Arabia Saudita) sono andate in scena le finali del WBC Season Grand Prix, una manifestazione mondiale organizzata dalla sigla pugilistica (una delle quattro più importanti a livello internazionale insieme a WBO, WBA, IBA) per dare spazio alle promesse della boxe mondiale. Negli atti conclusivi andati in scena in Medio Oriente era impegnato anche un italiano, che purtroppo è uscito sconfitto dal ring dopo aver dato vita a otto round particolarmente combattuti.

Eti Qamili ha infatti perso con verdetto unanime contro il messicano Brandon Mejia Mosqueda tra i pesi piuma. I giudici José Manzur ed Ed Pearson hanno assegnato un successo di misura al centroamericano (76-75), mentre Alan Krebs ha notato un ben più nitido 78-73. Ricordiamo che il 25enne di stanza a Roma si era qualificato a questo appuntamento dopo un cammino esaltante nel corso dell’anno: vittoria contro Ihor Semonchuk, pareggio contro Holy Dorgbetor, successi contro Troy Nash e Yoni Valverde Jr.

I vincitori si sono anche meritati un’interessante borsa di 100.000 dollari: tra i pesi massimi ha prevalso l’argentino Kevin Ramirez (contro Ahmed Krnjic), tra i welter junior ha gioito il colombiano Carlos Utria (contro Mujibillo Tursunov), nei medi ha prevalso Dylan Biggs (contro Derek Pomerleau).

