Boxe, decise le finali dei Campionati Italiani: 18 titoli in palio a Trieste

A Trieste sono andate in scena le semifinali dei Campionati Italiani di boxe e si è così delineato il quadro degli incontri che domenica 14 dicembre metteranno in palio i tricolori nelle varie categorie di peso.

RISULTATI MASCHILI

Eddine Bouraouia Badr ha prevalso su Sandro Spagoni (5-0) e affronterà Mattia Firinua (4-3 su Mouhcine Sabri) tra i 55 kg. Testa a testa tra Giacomo Giannotti (5-0 contro Mehdi Gueribi) e Davide Fiore (4-1 contro Francesco Cavazza) tra i 65 kg, mentre lo scettro dei 75 kg sarà conteso da Aldo Neglia (5-0 contro Halil Gezhilli) e Nicolò Vettore (ha prevalso su Martin Santana nel corso della terza ripresa).

Paolo Caruso (5-0 contro Andrea Bertoni) e Tommaso Vanin (4-1 contro Hadjj Ousmane Fall) si sfideranno tra gli 85 kg, mentre Dean Chime (RSC nel primo round contro Sergio Goanga) e Dorsen Meliho (5-0 contro Laurent Nimbo) saranno i rivali tra i +90 kg. Alessio Camiolo vs Salvatore Attrattivo sarà la finale tra i 50 kg (dopo i 5-0 inflitti a Mirel Covrig e Filippo Seca), mentre il testa a testa tra Tiziano Alciati (5-0 contro Antonio Leotta Vigliarolo) e Angelo Zaccariello (5-0 contro Domenico Campanelli) varrà la cintura dei 60 kg.

Ultime tre categorie di peso: Soufiane Razzad e Omar Potenza sono i finalisti tra i 70 kg (5-0 contro Joshua Nimako e Gabriel Neri), Christian Sarsilli ed Emanuele Buzzetti saranno gli sfidanti tra gli 80 kg (5-0 contro Tiberio Siciliano e 4-3 contro Filippo Aveni), Vincenzo Bortone e Imam Bouhouch si affronteranno tra i 90 kg dopo i successi contro Filippo Bruni (5-0) e Ricky Carlos Amoussou (4-1).

RISULTATI FEMMINILI

Giulia Falcone e Chiara D’Aniello si incroceranno tra le 51 kg, dopo aver sconfitto rispettivamente Sara Calvani (4-3) e Michel Vescovini (5-0). Siria Salvadori e Valeria Mercando si affronteranno tra le 75 kg, dopo i netti successi per verdetto unanime (5-0) contro Jessica Meloni e Giulia Palazzo. Ginevra Amato e Angela Zappoli si contenderanno la corona tra le 65 kg, dopo aver avuto la meglio su Elena Bozu (4-1) e Beatrice Vecchiati (5-0).

Melissa Gemini è indubbiamente la grande stella della competizione al femminile, ha regolato Ambra Morelli (5-0) e se la dovrà vedere con Irene Cipriani (4-1 a Margherita Fulvetti) per meritarsi il titolo tra le 75 kg. Le contendenti tra le 48 kg saranno Hiba Boutizla (5-0 contro Caterina Zuccotti) e Chiara Mosetti (4-0 contro Miria Rossetti Busa), mentre tra le 54 kg si animerà la sfida tra Madalina Grabucea (vittoriosa su Silvana D’Elia nel corso del secondo round) e Laura Borella (5-0 contro Gabriela Laudano).

Tra le 60 kg il discorso sarà tra Sara Greco (5-0 contro Sophia Carmen Zoda) e Fabiola Liberali (5-0 contro Ilaria Franchini), mentre tra le 70 kg si incroceranno Chiara Saraiello (5-0 contro Ilenia Caputo) e Nicol Pineta (4-1 contro Miriam Tommasone).