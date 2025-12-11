Boxe: Campionati Italiani, domani a Trieste il via alla tre giorni tricolore

Si disputeranno a partire da domani, con conclusione prevista per domenica 14, i Campionati Italiani di boxe. La sede scelta è Trieste, e più precisamente il PalaChiarbola. Si tratta dell’impianto famoso per vicende di un altro sport, il basket. Il 26 agosto 1985, infatti, fu l’unica volta in cui Michael Jordan mise piede in Italia: una sua schiacciata bastò per frantumare il canestro in un incontro organizzato dalla Nike tra la Stefanel Trieste (con la cui maglia MJ giocò quel giorno) e la Juvecaserta. Più in generale, fino al 1999 vi ha giocato la squadra giuliana prima del trasferimento all’attuale PalaTrieste.

Il programma prevede due sessioni al giovedì, una con inizio alle 11:00 e l’altra con partenza alle 14:00, poi una unica dalle 13:00 al venerdì e, infine, le finali di sabato prenderanno il via alle 14:30. Fondamentalmente si tratta nella maggioranza dei casi di tabelloni a otto pugili. Come l’elenco delle partecipazioni dimostra, sono stati cancellati i nomi di molte facenti parte del gruppo che normalmente gareggia per l’Italia, il che significa che diverse pugili avranno la possibilità di farsi notare. E un discorso simile vale per larga parte delle categorie maschili.

Saranno di scena, per quanto riguarda le donne, le categorie di peso dei 48, 51, 54, 57, 60, 65, 70 e 75 kg. In campo maschile, invece, avremo i 50, 55, 60, 65. 70, 75, 80, 85, 90 e 90+ kg. In totale, all’atto pratico, saranno 18 i titoli italiani assegnati questa settimana.

Di seguito l’elenco completo dei partecipanti. Per ogni categoria sono indicati, oltre ai nomi, gli anni di nascita, che fanno capire come in alcune categorie ci sia un maggior spazio verso pugili ancora giovani, che potranno mettersi in luce proprio attraverso questa che nei fatti si rivela un’opportunità importante. Nell’elenco ufficiale appaiono in grigio e cancellati con una riga i nomi di Erika Prisciandaro, Olena Savchuk, Irma Testa, Rebecca Nicoli e Angela Carini, il che equivale a dire che saranno nomi lontani da Trieste.

TORNEI FEMMINILI

48 kg

Giovanna Marchese 2000

Caterina Zuccotti 1998

Marta Roveda 2005

Chiara Mosetti 1997

Elisabetta Solinas 1991

Miria Rossetti Busa 2005

Hiba Boutizla 2002

51 kg

Chiara D’Aniello 2005

Michel nicol Vescovini 2001

Giulia Falcone 2004

Noemi Carmen Cafarelli 2006

Martina Vassallo 2006

Giulia Caccavo 2005

Lucia Elen Ayari 2003

Naike Bergamo 2004

54 kg

Gabriela Laudano 2004

Federica Arcelli 1999

Madalina Grabucea 2006

Laura Borella 2002

Silvana D’Elia 2003

Nicole Perona 1994

Federica Mulas 1998

57 kg

Anita Criscuolo 2006

Valeria Bosco 1988

Ginevra Camerin 2004

Valeria Mercando 2006

Jessica Meloni 1987

Siria Salvadori 2002

Giulia Palazzo 1998

60 kg

Sophia Carmen Zoda 1997

Maria Chiara Piccolo 2001

Sara Greco 2000

Fabiola Liberali 2006

Elena Tombini 2002

Alice Sciortino 1986

Ilaria Franchini 2004

65 kg

Angela Zappoli 2000

Elena Bozu 1995

Alice Cantore 2004

Ginevra Amato 2006

Beatrice Vecchiato 2001

Bianca Irene Orsingher 2003

Federica Pardini 2000

70 kg

Maria Laura Perrotta 2006

Miriam Tommasone 2002

Haidi Mema 2006

Chiara Saraiello 2003

Yasmin Arrab 2002

Nicol Pineta 2002

Ilenia Caputo 2006

Chiara Lazzari 1996

75 kg

Romina Cozzolino 1985

Cristina Gregorio 2003

Irene Cipriani 2000

Melissa Gemini 2002

Margherita Fulvetti 2004

Ambra Morelli 2000

TORNEI MASCHILI

50 kg

Salvatore Attrattivo 2005

Nicusor Mireol Covrig 2006

Alessio Camiolo 2004

Francesco Bozzo 1992

Filippo Seca 2005

Cristian Patronella 2006

Hamza Habti 2006

Diego Ferrai 2003

55 kg

Andrea Di Loreto 2005

Bard Eddine Bouraouia 2004

Mouhcine Sabri 2000

Cristian Danuta 2002

Sandro Spagoni 2006

Nicolò Zafarana 2004

Mattia Firinu 2001

Ledio Hoxha 2002

60 kg

Enrico Mezzanotte 2005

Angelo Zaccariello 2003

Andrea de Santis 2001

Tiziano Alciati 2006

Domenico Campanelli 2006

Antonio Armando Leotta Vigliarolo 1999

Alessio Bilancetta 1997

Leonardo Bertocco 2003

65 kg

Giacomo Giannotti 2001

Matteo Fagone 2006

Mehdi Gueribi 2000

Davide Fiore 2005

Fabian Jordan Valencia 1997

Cristian Sollima 2001

Brando Diani 2002

Francesco Cavazza 2002

70 kg

Antonio Fontanella 2001

Soufiane Razzad 1999

Christian Kevin Kokora Valet 2001

Luca Easposito 2005

Gabriele Neri 2003

Omar Alessandro Potenza 2006

Faton Brahimaj 1999

Joshua Nimako 1999

75 kg

Francesco Ciccone 2006

Mattia Testa 2003

Martin Santana dos Santos 1999

Remo Salvati 1998

Halil Gezhilli 1999

Aldo Antonino Neglia 2003

Drilon Thaci 2001

Nicolò Vettore 2005

80 kg

Giovanni Frezza 2001

Emiliano Domi 2000

Christian Sarsilli 2006

Filippo Aveni 1999

Mosè Alessandro Sorbo 2005

Tiberio Siciliano 2004

Emanuele Buzzetti 2003

Omar Berto 1999

85 kg

Francesco Annunziata 2002

Alessandro Righi 2004

Paolo Caruso 2004

Andrea Bertoni 2004

Emanuele Lulaj 1997

Ousmane El Hadji Fall 2000

Marvin Ghilarducci 2005

Tommaso Vanin 2004

90 kg

Giuseppe de Ascentiis 2000

Imam Bouhouch 2002

Ricky Carlos Amoussou 2000

Alessandro Silas Marcandelli 1998

Filippo Bruni 1999

Carmine Lerna 2001

Salvatore Marginesu 2001

Vincenzo Bortone 2002

90+ kg

Dorsen Mateo Meliho 2001

Laurent Fournier Nimbo 1996

Cristian Baciu 2006

Sergio Goanga 1993

Valerio Fiore 2001

Gadiel Andres Valiente Rodriguez 1999

Matteo Mariotti 199

Dean Nwokedi Chime 2005