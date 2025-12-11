Boxe
Boxe: Campionati Italiani, domani a Trieste il via alla tre giorni tricolore
Si disputeranno a partire da domani, con conclusione prevista per domenica 14, i Campionati Italiani di boxe. La sede scelta è Trieste, e più precisamente il PalaChiarbola. Si tratta dell’impianto famoso per vicende di un altro sport, il basket. Il 26 agosto 1985, infatti, fu l’unica volta in cui Michael Jordan mise piede in Italia: una sua schiacciata bastò per frantumare il canestro in un incontro organizzato dalla Nike tra la Stefanel Trieste (con la cui maglia MJ giocò quel giorno) e la Juvecaserta. Più in generale, fino al 1999 vi ha giocato la squadra giuliana prima del trasferimento all’attuale PalaTrieste.
Il programma prevede due sessioni al giovedì, una con inizio alle 11:00 e l’altra con partenza alle 14:00, poi una unica dalle 13:00 al venerdì e, infine, le finali di sabato prenderanno il via alle 14:30. Fondamentalmente si tratta nella maggioranza dei casi di tabelloni a otto pugili. Come l’elenco delle partecipazioni dimostra, sono stati cancellati i nomi di molte facenti parte del gruppo che normalmente gareggia per l’Italia, il che significa che diverse pugili avranno la possibilità di farsi notare. E un discorso simile vale per larga parte delle categorie maschili.
Saranno di scena, per quanto riguarda le donne, le categorie di peso dei 48, 51, 54, 57, 60, 65, 70 e 75 kg. In campo maschile, invece, avremo i 50, 55, 60, 65. 70, 75, 80, 85, 90 e 90+ kg. In totale, all’atto pratico, saranno 18 i titoli italiani assegnati questa settimana.
Di seguito l’elenco completo dei partecipanti. Per ogni categoria sono indicati, oltre ai nomi, gli anni di nascita, che fanno capire come in alcune categorie ci sia un maggior spazio verso pugili ancora giovani, che potranno mettersi in luce proprio attraverso questa che nei fatti si rivela un’opportunità importante. Nell’elenco ufficiale appaiono in grigio e cancellati con una riga i nomi di Erika Prisciandaro, Olena Savchuk, Irma Testa, Rebecca Nicoli e Angela Carini, il che equivale a dire che saranno nomi lontani da Trieste.
TORNEI FEMMINILI
48 kg
Giovanna Marchese 2000
Caterina Zuccotti 1998
Marta Roveda 2005
Chiara Mosetti 1997
Elisabetta Solinas 1991
Miria Rossetti Busa 2005
Hiba Boutizla 2002
51 kg
Chiara D’Aniello 2005
Michel nicol Vescovini 2001
Giulia Falcone 2004
Noemi Carmen Cafarelli 2006
Martina Vassallo 2006
Giulia Caccavo 2005
Lucia Elen Ayari 2003
Naike Bergamo 2004
54 kg
Gabriela Laudano 2004
Federica Arcelli 1999
Madalina Grabucea 2006
Laura Borella 2002
Silvana D’Elia 2003
Nicole Perona 1994
Federica Mulas 1998
57 kg
Anita Criscuolo 2006
Valeria Bosco 1988
Ginevra Camerin 2004
Valeria Mercando 2006
Jessica Meloni 1987
Siria Salvadori 2002
Giulia Palazzo 1998
60 kg
Sophia Carmen Zoda 1997
Maria Chiara Piccolo 2001
Sara Greco 2000
Fabiola Liberali 2006
Elena Tombini 2002
Alice Sciortino 1986
Ilaria Franchini 2004
65 kg
Angela Zappoli 2000
Elena Bozu 1995
Alice Cantore 2004
Ginevra Amato 2006
Beatrice Vecchiato 2001
Bianca Irene Orsingher 2003
Federica Pardini 2000
70 kg
Maria Laura Perrotta 2006
Miriam Tommasone 2002
Haidi Mema 2006
Chiara Saraiello 2003
Yasmin Arrab 2002
Nicol Pineta 2002
Ilenia Caputo 2006
Chiara Lazzari 1996
75 kg
Romina Cozzolino 1985
Cristina Gregorio 2003
Irene Cipriani 2000
Melissa Gemini 2002
Margherita Fulvetti 2004
Ambra Morelli 2000
TORNEI MASCHILI
50 kg
Salvatore Attrattivo 2005
Nicusor Mireol Covrig 2006
Alessio Camiolo 2004
Francesco Bozzo 1992
Filippo Seca 2005
Cristian Patronella 2006
Hamza Habti 2006
Diego Ferrai 2003
55 kg
Andrea Di Loreto 2005
Bard Eddine Bouraouia 2004
Mouhcine Sabri 2000
Cristian Danuta 2002
Sandro Spagoni 2006
Nicolò Zafarana 2004
Mattia Firinu 2001
Ledio Hoxha 2002
60 kg
Enrico Mezzanotte 2005
Angelo Zaccariello 2003
Andrea de Santis 2001
Tiziano Alciati 2006
Domenico Campanelli 2006
Antonio Armando Leotta Vigliarolo 1999
Alessio Bilancetta 1997
Leonardo Bertocco 2003
65 kg
Giacomo Giannotti 2001
Matteo Fagone 2006
Mehdi Gueribi 2000
Davide Fiore 2005
Fabian Jordan Valencia 1997
Cristian Sollima 2001
Brando Diani 2002
Francesco Cavazza 2002
70 kg
Antonio Fontanella 2001
Soufiane Razzad 1999
Christian Kevin Kokora Valet 2001
Luca Easposito 2005
Gabriele Neri 2003
Omar Alessandro Potenza 2006
Faton Brahimaj 1999
Joshua Nimako 1999
75 kg
Francesco Ciccone 2006
Mattia Testa 2003
Martin Santana dos Santos 1999
Remo Salvati 1998
Halil Gezhilli 1999
Aldo Antonino Neglia 2003
Drilon Thaci 2001
Nicolò Vettore 2005
80 kg
Giovanni Frezza 2001
Emiliano Domi 2000
Christian Sarsilli 2006
Filippo Aveni 1999
Mosè Alessandro Sorbo 2005
Tiberio Siciliano 2004
Emanuele Buzzetti 2003
Omar Berto 1999
85 kg
Francesco Annunziata 2002
Alessandro Righi 2004
Paolo Caruso 2004
Andrea Bertoni 2004
Emanuele Lulaj 1997
Ousmane El Hadji Fall 2000
Marvin Ghilarducci 2005
Tommaso Vanin 2004
90 kg
Giuseppe de Ascentiis 2000
Imam Bouhouch 2002
Ricky Carlos Amoussou 2000
Alessandro Silas Marcandelli 1998
Filippo Bruni 1999
Carmine Lerna 2001
Salvatore Marginesu 2001
Vincenzo Bortone 2002
90+ kg
Dorsen Mateo Meliho 2001
Laurent Fournier Nimbo 1996
Cristian Baciu 2006
Sergio Goanga 1993
Valerio Fiore 2001
Gadiel Andres Valiente Rodriguez 1999
Matteo Mariotti 199
Dean Nwokedi Chime 2005