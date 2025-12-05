Bernie Ecclestone senza peli sulla lingua: “Verstappen ce la farà, Norris è presuntuoso e soffre la pressione”

L’ex boss della F1, Bernie Ecclestone, si lancia in un pronostico in vista del GP di Abu Dhabi, ultimo appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Nella gara di Yas Marina che assegnerà il titolo dei piloti, il manager britannico è convinto che il successo andrà all’olandese Max Verstappen, inseguitore di Lando Norris (McLaren) con 12 punti di ritardo.

“Continuo a credere che Max ce la farà, se lo merita. Un tempo dicevo che Alain Prost era il miglior pilota di sempre, ma credo che Verstappen sia il migliore che io abbia mai conosciuto“, le sue parole al Daily Mail, nella convinzione che il quattro-volte iridato riuscirà a spuntarla.

E su Norris, il manager britannico ha affermato: “Lando è bravo ed è un ottimo pilota, ma è troppo sicuro di sé e troppo presuntuoso. Nei momenti cruciali poi si innervosisce e non riesce a dare il meglio quando la pressione aumenta, a differenza di Max”.

“La McLaren è stata sin troppo disponibile con Lando, a discapito di Oscar. Ad esempio a Monza, quando ha impartito lo scambio di posizioni dopo un pit stop lento di Norris. Non è quello che avrei fatto io, una sosta ai box lenta fa parte delle corse e bisogna accettarla e non manipolare le cose“, ha sottolineato l’ex boss del Circus. Pertanto, la puntata da fare per lui è sull’oranje: “Spero riesca a portare a termine il lavoro, è speciale ed unico nel suo genere“.