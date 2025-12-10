Basket
Basket, la Dinamo Sassari cade in casa contro l’Aliaga Petkimspor in FIBA Europe Cup
La Dinamo Sassari inaugura la seconda fase della FIBA Europe Cup con una sconfitta casalinga contro i turchi dell’Aliaga Petkimspor (72-76) per la prima giornata del gruppo N. Dopo un primo quarto in salita i sardi sono riusciti a rimettersi in scia degli avversari, accusando nuovamente il colpo nel finale nonostante un tentativo d’orgoglio nei secondi conclusivi che però non è bastato ad evitare il ko.
15 punti e 7 rimbalzi di Carlos Marshall e 13 punti di RaShawn Thomas tra le fila della Dinamo, con 9 punti dell’ex Napoli e Verona Jacob Pullen – 18 punti di Yannick Franke miglior realizzatore per gli ospiti, con 12 punti messi a referto da Roberts Blumbergs e Stanley Whittaker autore dei liberi decisivi nel finale di partita.
Uscita perfetta dai blocchi dell’Aliga con un break di 0-6, con la Dinamo che reagisce grazie alla tripla del neo-acquisto Riccardo Visconti e all’appoggio di Carlos Marshall (5-8). Whittaker e Sajus provano a dare un altro piccolo strappo (5-13), con i liberi di Yannick Franke che valgono anche il vantaggio in doppia cifra (7-17). Ancora 2/2 per Franke a cronometro fermo (7-19), con RaShawn Thomas che spara la bomba che chiude la prima frazione sul 10-19.
Nel secondo quarto Sassari si rifà sotto grazie alla coppia tricolore Vincini-Zanelli (17-21), con Whittaker che dà ossigeno al Petkimspor dalla lunetta (19-23). McGlynn piazza il 2+1 che vale il sorpasso sardo (26-25), con Utomi che replica prontamente per gli ospiti (28-30). I bianco-blù rimettono la freccia grazie ai liberi di Pullen e Marshall (32-31), con Nathan Johnson che segna la tripla del contro-sorpasso Sassari prima dell’intervallo lungo (35-34).
Ripresa che si apre nel segno di RaShawn Thomas con quattro punti consecutivi per il +4 (39-34), con Yannick Franke che riavvicina l’Aliaga (41-39). Efianay pareggia per i turchi (43-43), con Blumbergs che riporta gli ospiti davanti (43-46). Ancora RaShawn Thomas per il nuovo vantaggio sassarese (47-46), con un appoggio per parte di Vincini e Efianayi che fissano il punteggio in perfetta parità sul 49-49 dopo 30’ di gioco.
Yannick Franke brucia la retina dall’arco in apertura di ultima frazione (49-52), con Beliaukas che risponde con la stessa moneta (52-52). 2/2 di Carlos Williams in lunetta e pareggio Sassari (54-54), layup di Floyd e nuovo +2 Petkimspor (54-56). Altro giro perfetto in lunetta per McGlynn (57-56), con l’Aliaga che piazza un parziale di 10-0 per il +9 (57-66) che costringe coach Mrsic a chiamare time-out. Reazione Dinamo con Marshall e Johnson col contro-break di 5-0 (62-66). Blumbergs spegne forse le speranze residue dei padroni di casa (64-70), ma i sardi son duri a morire e tornano a contatto grazie a Marshall e Buie (72-74) con nemmeno un minuto al termine. Whittaker non sbaglia i liberi del 72-76 con cui l’Aliaga Petkimspor espugna il PalaSerradimigni di Sassari.