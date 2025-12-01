Azzurra diventa gratis! Leggi il n.8 con Larissa Iapichino e il medagliere olimpico dei Mondiali 2025!

Cari amici di OA Sport,

dal n.8 del mese di dicembre, Azzurra, la rivista di OA Sport, sarà fruibile gratis per tutti i nostri utenti, senza dunque la necessità di sottoscrivere un abbonamento (che resterà invece possibile per coloro che desiderino leggere la Testata senza formati pubblicitari). I primi giorni di ogni mese, dunque, potrete godervi un prodotto editoriale aggiuntivo e di qualità, che arricchisce ulteriormente la nostra offerta con un giornalismo più ‘riflessivo’, che si prefigge di scavare in profondità con un lavoro di indagine ed approfondimento.

In questo numero troverete una lunga intervista a Larissa Iapichino, che si racconta a cuora aperto, anche su temi piuttosto delicati; non manca, come di consueto negli ultimi mesi, il focus su Milano Cortina 2026: questa volta abbiamo scambiato due chiacchiere con Annika Sieff, la leader del movimento del salto con gli sci femminile; i nostri lettori più fidati gradiranno particolarmente l’attesissimo medagliere olimpico, nel quale abbiamo preso in considerazione tutti i podi delle specialità a Cinque Cerchi dei Mondiali 2025 (l’Italia è molto in alto…).

Scoprirete poi diverse rubriche di approfondimento come Domande e Risposte, C’era una volta in Italia (dedicato in questo numero a Roberto Di Donna e quel memorabile oro di Atlanta 1996), Saranno Campioni (con la Black Panther Giada D’Antonio), il pagellone sportivo del mese di novembre (c’è un 10 e lode…) e la presentazione degli eventi sportivi che ci attendono per il mese di dicembre.

La rivista Azzurra si può leggere gratuitamente, e quando si vuole, da qualsiasi dispositivo: smartphone, tablet o pc. La trovete nel menù principale di navigazione. Per comodità, vi basterà cliccare al link di seguito per accedere direttamente al comodo sfogliatore che vi consentirà di leggerla. Buon divertimento!

CLICCA QUI PER LEGGERE GRATIS IL N.8 DI AZZURRA