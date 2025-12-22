Atle Lie McGrath batte Noel nello slalom dell’Alta Badia. Vinatzer non incanta, ma é nei 10

Atle Lie McGrath ha scelto l’Alta Badia per sbloccarsi in questa stagione. Il norvegese trionfa nello slalom odierno andato in scena sulla Gran Risa, cogliendo la quarta vittoria della carriera in Coppa del Mondo. McGrath ha vinto il duello a distanza con il francese Clement Noel, visto che i due erano distanziati di appena nove centesimi a metà gara, con il norvegese che si è scatenato nella seconda manche, rimontando proprio il transalpino. Sul podio sale anche lo svizzero Loic Meillard, mentre Alex Vinatzer non incanta dopo una buona prima parte di gara, ma chiude comunque tra i primi dieci.

Vince dunque McGrath, che ha fatto la differenza all’imbocco del primo dosso, portandosi poi dietro tanta velocità per la seconda parte. Il norvegese si è imposto con 30 centesimi di vantaggio su Clement Noel, mentre in terza posizione ha concluso Loic Meillard, che ha accusato 39 centesimi di ritardo.

Quarto posto per un solidissimo Timon Haugan (+0.53), con il norvegese che si conferma sempre tra i primi cinque in ogni slalom e consolida ulteriormente il pettorale di leader della classifica di specialità. Il brasiliano Lucas Pinheiro Braathen rimonta sette posizioni e termina al quinto posto (+0.64), precedendo il francese Paco Rassat (+0.85) e lo svizzero Tanguy Nef (+0.93).

Ottavo il finlandese Eduard Hallberg (+0.95) davanti al norvegese Oscar Andreas Sandvik (+0.96), anche lui capace di recuperare sette posizioni nella seconda manche. Completa la top 10 Alex Vinatzer (+1.01), che perde tre posti rispetto alla prima manche e chiude con un po’ di amaro in bocca questo slalom. L’altoatesino ha perso tanto nella parte alta, dove non ha mai trovato il ritmo, e poi non è più riuscito a recuperare. Ottima, invece, la seconda manche di Tommaso Sala (+1.19), che recupera dodici posti e termina quattordicesimo, ottenendo comunque punti importanti per abbassare il pettorale di partenza.

Nella classifica di slalom, come detto, Timon Haugan è al comando con 245 punti, davanti alla coppia dei francesi Clement Noel (182) e Paco Rassat (180). In quella generale guida sempre Marco Odermatt con 805 punti, davanti proprio ad Haugan (360), ed al brasiliano Lucas Pinheiro Braathen (358).