Alex Vinatzer può entrare tra i primi 7 di gigante? Serve fare corsa su Tumler nella World Entry List

La stagione in corso di svolgimento ha proposto tre slalom maschili valevoli per la Coppa del Mondo di sci alpino: Levi il 16 novembre, Gurgl il 22 novembre, Val d’Isere il 14 dicembre. L‘annata agonistica di Alex Vinatzer tra i pali stretti è andata in crescendo: non ha completato la prima manche in Finlandia, ha chiuso in 19ma posizione in Austria, si è regalato un pregevole quarto posto con una grandiosa rimonta in Francia.

L’azzurro, che ha sempre gradito questa disciplina salendo sul podio in tre eventi del massimo circuito internazionale itinerante (fu terzo a Zagabria e a Madonna di Campiglio nel 2020, secondo a Kitzbuehel lo scorso 26 gennaio), si è nel frattempo distinto anche in gigante: ottavo a Soelden, quinto a Copper Mountain, secondo a Beaver Creek, ottavo in Val d’Isere. Il 26enne era in rampa di lancio tra le porte larghe, ma la prova odierna in Alta Badia (14mo posto) lo ha un po’ frenato e servirà una pronta risalita nel prossimo appuntamento.

Alex Vinatzer tornerà in scena lunedì 22 dicembre, quando il calendario di Coppa del Mondo prevede uno slalom sempre in Alta Badia: sarà l’ultima gara prima di Natale, poi ci si dedicherà alla velocità con il superG di Livigno il 27 dicembre. L’altoatesino andrà a caccia di una prestazione convincente sulla mitica Gran Risa, dove il 21 dicembre 2020 riuscì a chiudere in quarta posizione. Il nostro portacolori si presenterà al cancelletto di partenza con un pettorale alto (il numero 19) perché occupa “soltanto” il diciottesimo posto nella WCSL List di slalom.

Questa graduatoria determina in parte il numero di partenza: i primi sette della classifica beneficiano di un pettorale tra 1 e 7 (estratto a sorte), quelli tra l’ottava e la quindicesima piazza ricevono in dote un pettorale tra il numero 8 e il numero 15 (sorteggiato). Alex Vinatzer è fuori dai due primi sottogruppi e dovrà cercare di migliorare la situazione tra l’Alta Badia, Madonna di Campiglio (7 gennaio), Adelboden (10 gennaio), Wengen (18 gennaio), Kitzbuehel (25 gennaio) e Schladming (28 gennaio) in vista delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

E la situazione in gigante dopo la gara odierna sulla Gran Risa? L’azzurro si trova al decimo posto con 256 punti, dunque in occasione della prossima gara pescherà un pettorale tra l’8 e il 15. Per entrare nel primo sottogruppo, e dunque pescare un pettorale tra 1 e 7, serviranno dei risultati di rilievo nell’immediato futuro e bisognerà fare la corsa sullo svizzero Thomas Tumler, settimo con 276 punti davanti al norvegese Atle Lie McGrath (270) e allo sloveno Zan Kranjec (259).

La prossima prova tra le porte larghe è in programma il 10 gennaio ad Adelboden, poi ci si ritroverà il 27 gennaio a Schladming: soltanto due gare tra Svizzera e Austria prima delle Olimpiadi, serviranno due prove di carattere da parte di Vinatzer per scalare un gradino di fondamentale importanza in vista dell’evento più importante della stagione.

WCSL LIST GIGANTE

1. Marco Odermatt (Svizzera) 615

2. Henrik Kristoffersen (Norvegia) 467

3. Stefan Brennsteiner (Austria) 447

4. Loic Meillard (Svizzera) 433

5. Lucas Pinheiro Braathen (Brasile) 366

6. Marco Schwarz (Austria) 355

7. Thomas Tumler (Svizzera) 276

8. Atle Lie McGrath (Norvegia) 270

9. Zan Kranjec (Slovenia) 259

10. Alex Vinatzer (Italia) 256