A che ora partono Vinatzer e gli azzurri nello slalom dell’Alta Badia 2025: n. di pettorale, programma preciso, tv

Alex Vinatzer sarà il punto di riferimento dell’Italia nello slalom dell’Alta Badia, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino a cui il Bel Paese si presenterà con sei atleti. L’altoatesino ha faticato nel gigante della domenica, ma ora sarà chiamato a risalire la china tra i pali stretti, con la speranza di riuscire ad abbassare il pettorale di partenza in vista delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Saranno impegnati anche Tommaso Sala, Tobias Kastlunger, Matteo Canins, Simon Maurberger, Tommaso Saccardi.

L’appuntamento è per lunedì 22 dicembre: prima manche alle ore 10.00 e seconda alle ore 13.30. Il programma della prima manche prevede che gli atleti con pettorale tra 1 e 15 partano 30 secondi dopo la conclusione della prova precedente, l’intervallo scenderà a 15” tra il 16 e il 30, poi si scatterà subito dopo l’arrivo al traguardo dell’atleta precedente. Previsti break di 2’15” dopo 15, 22, 30.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari degli italiani, il palinsesto tv e streaming, la startlist dello slalom maschile dell’Alta Badia, prova valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino. La gara sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2; prevista la diretta streaming su Eurosport 1, Rai Play, Discovery+, DAZN; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

A CHE ORA PARTONO VINATZER E GLI ITALIANI NELLO SLALOM IN ALTA BADIA

Alex Vinatzer (pettorale numero 19): ore 10.26 circa.

Tommaso Sala (pettorale numero 29): ore 10.44 circa.

Tobias Kastlunger (pettorale numero 37): ore 10.55 circa.

Matteo Canins (pettorale numero 49): ore 11.07 circa.

Simon Maurberger (pettorale numero 56): ore 11.14 circa.

Tommaso Saccardi (pettorale numero 58): ore 11.16 circa.

CALENDARIO SLALOM MASCHILE ALTA BADIA

Lunedì 22 dicembre

Ore 10.00 Slalom maschile in Alta Badia, prima manche – Diretta tv su Rai 2

Ore 13.30 Slalom maschile in Alta Badia, seconda manche – Diretta tv su Rai 2

PROGRAMMA SLALOM ALTA BADIA: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Eurosport 1, Discovery+, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

STARTLIST SLALOM MASCHILE ALTA BADIA

1 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI Rossignol

2 422507 HAUGAN Timon 1996 NOR Van deer

3 54444 GSTREIN Fabio 1997 AUT Atomic

4 6190403 NOEL Clement 1997 FRA Dynastar

5 422732 McGRATH Atle Lie 2000 NOR Head

6 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR Van deer

7 422729 PINHEIRO BRAATHEN Lucas 2000 BRA Atomic

8 380377 KOLEGA Samuel 1999 CRO Rossignol

9 220689 RYDING Dave 1986 GBR Head

10 512203 NEF Tanguy 1996 SUI Atomic

11 202451 STRASSER Linus 1992 GER Head

12 92720 POPOV Albert 1997 BUL Head

13 6190543 RASSAT Paco 1998 FRA Head

14 6190558 AMIEZ Steven 1998 FRA Rossignol

15 54063 FELLER Manuel 1992 AUT Atomic

16 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT Atomic

17 511996 YULE Daniel 1993 SUI Atomic

18 60253 MARCHANT Armand 1997 BEL Head

19 6293171 VINATZER Alex 1999 ITA Atomic

20 193967 MUFFAT-JEANDET Victor 1989 FRA Salomon

21 54252 RASCHNER Dominik 1994 AUT Fischer

22 502015 JAKOBSEN Kristoffer 1994 SWE Fischer

23 180919 HALLBERG Eduard 2003 FIN Fischer

24 6532592 RITCHIE Benjamin 2000 USA Head

25 380335 ZUBCIC Filip 1993 CRO Atomic

26 54170 MATT Michael 1993 AUT Blizzard

27 221236 TAYLOR Laurie 1996 GBR Head

28 54093 STROLZ Johannes 1992 AUT Head

29 6291574 SALA Tommaso 1995 ITA Dynastar

30 221223 MAJOR Billy 1996 GBR Head

31 422899 SANDVIK Oscar Andreas 2004 NOR Head

32 380361 RODES Istok 1996 CRO Voelkl

33 511902 ZENHAEUSERN Ramon 1992 SUI Rossignol

34 422803 SOLBERG Eirik Hystad 2002 NOR Fischer

35 202520 HOLZMANN Sebastian 1993 GER Voelkl

36 511899 ROCHAT Marc 1992 SUI Nordica

37 6293252 KASTLUNGER Tobias 1999 ITA Head

38 60261 MAES Sam 1998 BEL Voelkl

39 511983 AERNI Luca 1993 SUI Fischer

40 422873 GRAHL-MADSEN Hans 2003 NOR Head

41 6190909 DESGRIPPES Hugo 2000 FRA Dynastar

42 6300464 KOYAMA Yohei 1998 JPN Head

43 6532163 SEYMOUR Jett 1998 USA Atomic

44 54447 RUELAND Simon 1997 AUT Fischer

45 422893 BRAEKKEN Theodor 2004 NOR Atomic

46 54630 STURM Joshua 2001 AUT Atomic

47 512353 ITEN Matthias 1999 SUI Head

48 502617 AX SWARTZ Fabian 2004 SWE Van deer

49 6292914 CANINS Matteo 1998 ITA Nordica

50 180889 POHJOLAINEN Jesper 2001 FIN Head

51 491879 SALARICH BAUCELLS Joaquim 1994 ESP Rossignol

52 6191340 AZZOLIN Antoine 2003 FRA Dynastar

53 502433 HANSSON William 2001 SWE Rossignol

54 422824 REMSOEY Mikkel 2002 NOR Fischer

55 491853 del CAMPO HERNANDEZ Juan 1994 ESP Atomic

56 6291430 MAURBERGER Simon 1995 ITA Blizzard

57 202615 TREMMEL Anton 1994 GER Fischer

58 6293764 SACCARDI Tommaso 2001 ITA Nordica

59 6301077 AIHARA Shiro 2001 JPN Atomic

60 6533906 BUZEK Stanley 2005 USA Dynastar

61 502502 HOFSTEDT Adam 2002 SWE Head

62 6191203 AULNETTE Auguste 2002 FRA Salomon

63 221605 CARRICK-SMITH Luca 2005 GBR Dynastar

64 103729 READ Erik 1991 CAN Atomic

65 54233 LEITGEB Richard 1994 HUN Salomon

66 390044 LAINE Tormis 2000 EST Voelkl

67 6533230 PUCKETT Cooper 2003 USA Head

68 92776 ZLATKOV Kalin 2001 BUL Head

69 422951 LUNDER Peder 2005 NOR Head

70 54767 GREBER Jakob 2003 AUT Head

71 6191312 SILVESTRE Paul 2003 FRA Fischer

72 380401 LJUTIC Tvrtko 2002 CRO Atomic

73 512138 SIMONET Sandro 1995 SUI Nordica

74 40656 McADAM Hugh 2000 AUS Head

75 701041 NOVACEK Adam 2005 SVK Nordica

76 202597 SCHMID Alexander 1994 GER Head