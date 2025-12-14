Alex Vinatzer: “Bisognava essere molto reattivi”

Si ferma ai piedi del podio la rimonta di Alex Vinatzer nella seconda manche dello slalom speciale maschile di Val d’Isere, in Francia, dove si è chiusa la tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: l’azzurro guadagna 21 posizioni nella seconda run e rivela le proprie sensazioni ai microfoni di Rai Sport HD.

L’azzurro sperava di poter raggiungere la top 3: “Per un attimo ho creduto nel podio, però risalire da 25° a quatto va più che bene. Prendo queste gare positivissime e porto le sensazioni migliori in Alta Badia. Cercherò di migliorare ancora nella sciata sul segno, ma vado via con il sorriso. È stato un regalo partire con il 5, perché già lo scorso anno si era visto che è possibile recuperare molte posizioni“.

Vinatzer analizza la propria prova e rivela la chiave della rimonta: “Forse ho fatto qualche piccolo errore nella seconda, ma è sicuramente è una buona manche. La pista si spacca un po’ con il passare degli atleti, ma lo slalom è così. La velocità in pista non era granché, bisognava essere molto reattivi“.