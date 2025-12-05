A1 volley femminile, ultima volata verso la Coppa Italia: Macerata-Bergamo e Novara-Firenze, che incroci!

Con Conegliano e Scandicci già partite per il Brasile dove disputeranno la prossima settimana il Mondiale per club, si disputano nel week end le restanti sfide della serie A1 che porteranno alla conclusione del girone di andata (è la 13ma giornata) e la composizione della griglia della Coppa Italia.

La giornata scatta sabato alle 21.00 a Macerata dove la Cfb Balducci Hr ospita il Bergamo in una sfida che significa molto per entrambe le squadre. Le lombarde cercheranno di allungare a quattro vittorie la striscia positiva che ha permesso alla squadra di Parisi di tirarsi fuori dalle sabbie mobili e di risalire fino all’ottavo posto che le orobiche cercheranno difendere con le unghie e i denti dall’assalto di chi segue molto da vicino (Firenze e Cuneo). Macerata, invece, non vince da sei turni, è a digiuno dal 2 novembre e vuole invertire la tendenza anche se al momento con 11 punti, è fuori dalla zona retrocessione con un punto di vantaggio su Perugia penultima.

Domenica alle 16.00 la Igor Gorgonzola Novara, reduce dalla netta sconfitta casalinga contro il Fenerbahce nella seconda sfida di Champions, ospite Il Bisonte Firenze che proverà a sovvertire pronostico e classifica cercando di entrare fra le prime otto della graduatoria e disputare i quarti di Coppa Italia. Le piemontesi hanno assoluto bisogno dei 3 punti per difendere il quarto posto e addirittura dare l’assalto al terzo posto occupato da Milano che oggi non sarà in campo. Cambi e compagne dovranno dimenticare in fretta il brutto mercoledì di Coppa con il Fenerbahce di Abbondanza e Orro e non sarà semplice contro Il Bisonte che vuole invertire la tendenza dopo quattro sconfitte di fila.

Scontro con obiettivi opposti anche a Chieri dove le padrone di casa della Fenera Reale Mutua, reduci dalla doppia vittoria con il Vasas che significa ottavi di finale di Coppa Cev, ospitano una Bertoccini Mc Restauri Perugia che è scivolata in piena zona retrocessione dopo una prima parte di stagione tutt’altro che negativa. Le umbre sono entrate in difficoltà e da tre turni non riescono a muovere la classifica, mentre le piemontesi, quinte al momento ma con la possibilità di salire al quarto posto, hanno vinto quattro delle ultime cinque partite, mostrando solidità e qualità tecniche.

Un’altra reduce da una vittoria europea, la Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia, dopo il rocambolesco successo contro l’AEK Atene, torna fra le mura amiche per affrontare l’Honda Cuneo Granda Volley. Due squadre che forse si aspettavano qualcosa in più dal girone di andata e che sono comunque fuori dalla bagarre della zona calda della classifica. Vallefoglia vuole difendere il settimo posto che la porrebbe contro Scandicci nei quarti di Coppa Italia, mentre Cuneo vuole invertire la tendenza: sei sconfitte consecutive delle piemontesi che non vincono dal 29 ottobre e stanno per esaurire il bonus in classifica conquistato grazie ai risultati eccellenti del primo scorcio di stagione.

Completa il quadro di giornata la sfida di Busto Arsizio tra la Eurotek Laica Uyba e il fanalino di coda Omag San Giovanni in Marignano. Le lombarde sono risalite fino al sesto posto in classifica e si giocano l’accesso ai quarti di finale di Coppa Italia dopo un avvio stentato, mentre le romagnole vanno a caccia di punti preziosi per provare la rimonta salvezza. Padrone di casa favorite ma non possono permettersi distrazioni contro un’Omag che ha sprazzi di qualità alternati a black out che spesso sono costati carissimi.