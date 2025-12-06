A che ora parte Sofia Goggia nella seconda manche a Tremblant? Non c’è la diretta tv per il gigante: dove vederla in streaming

Sofia Goggia ha concluso al decimo posto la prima manche del gigante femminile di Tremblant, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. L’azzurra, scesa con il pettorale numero 17 sul pendio canadese, ha commesso una sbavatura e ha accusato un ritardo di 1.27 dalla neozelandese Alice Robinson, capace di primeggiare in terra nordamericana con 33 centesimi di margine sulla croata Zrinka Ljutic e 49 centesimi sulla statunitense Mikaela Shiffrin.

La bergamasca sta cercando un guizzo tra le porte larghe, dopo essere uscita nella prima manche a Soelden e aver chiuso al diciassettesimo posto a Copper Mountain la scorsa settimana. La 33enne sta muovendo i primi passi in questa annata agonistica, in attesa di vederla all’opera nell’amata velocità il prossimo weekend, quando a St. Moritz (Svizzera) sono previste due discese libere e un superG. L’obiettivo odierno è quello di chiudere in top-10, provando a scalare delle posizioni nella seconda parte di gara.

Ricapitoliamo la classifica: Robinson al comando con il tempo di 1:07.05, Ljutic a 0.33, Shiffrin a 0.49, la norvegese Thea Louise Stjernesund a 0.53, la canadese Valerie Grenier a 0.74, la svizzera Camille Rast a 1.14, la francese Clara Direz a 1.16, la polacca Maryna Gasienica-Daniel a 1.16, la canadese Britt Richardson a 1.17 e poi appunto Goggia, decima a 1.27 con un centesimo di margine sull’austriaca Stephanie Brunner e la norvegese Mina Fuerst Holtmann. Nella seconda manche vedremo all’opera anche Lara Della Mea (23ma a 2.36) e Ilaria Ghisalberti (27ma a 2.59).

La seconda manche del gigante di Tremblant scatterà alle ore 20.00 di sabato 6 dicembre. Come di consueto si adotterà l’inversione delle migliori trenta, dunque Sofia Goggia scierà per 21ma. Le prime quindici atlete scenderanno a intervalli di 1’30”, quelle tra il 16mo e il nono posto della prima manche si presenteranno al cancelletto separate di 1’45”, poi si passerà a due minuti per le migliori otto. Annunciati break di 2’15” dopo la quindicesima e la 22ma atleta a scendere, dunque Sofia Goggia partirà alle ore 20.34 circa.

Gli appassionati dovranno prestare attenzione al palinsesto: la gara sarà trasmessa in diretta streaming su Rai Play Sport 1 e non sarà prevista la diretta televisiva. Su RaiSportHD, infatti, verranno trasmessi gli Europei di nuoto in vasca corta (a partire dalle ore 19.00) e su Rai 2 non c’era spazio, visto che alle ore 20.30 è previsto il consueto telegiornale. Garantita la diretta streaming su Eurosport 1, Discovery+, NOW per gli abbonati. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario della seconda manche del gigante femminile di Tremblant.

A CHE ORA PARTE SOFIA GOGGIA NELLA SECONDA MANCHE A TREMBLANT

Sofia Goggia partirà per 21ma, alle ore 20.34 circa (salvo ritardi per cause meteo, cadute, infortuni, etc.).

CALENDARIO SECONDA MANCHE GIGANTE TREMBLANT

Sabato 6 dicembre

Ore 20.00 Gigante femminile a Tremblant, seconda manche – Diretta streaming su Rai Play Sport 1

PROGRAMMA SECONDA MANCHE GIGANTE TREMBLANT: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Rai Play Sport 1, gratis; Eurosport 1, Discovery+, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

STARTLIST SECONDA MANCHE GIGANTE TREMBLANT

1 43 56550 HOERHAGER Lisa 2001 AUT 1:09.71 2.66 29 Atomic

2 50 516268 WILD Simone 1993 SUI 1:09.71 2.66 29 Fischer

3 6 805009 COLTURI Lara 2006 ALB 1:09.69 2.64 28 Blizzard

4 30 6295352 GHISALBERTI Ilaria 2000 ITA 1:09.64 2.59 27 Head

5 32 56517 ASTNER Nina 2000 AUT 1:09.62 2.57 26 Atomic

6 36 516813 PILLER Sue 2005 SUI 1:09.49 2.44 25 Atomic

7 29 426486 SYLVESTER-DAVIK Madeleine 2005 NOR 1:09.43 2.38 24 Atomic

8 24 6295075 DELLA MEA Lara 1999 ITA 1:09.41 2.36 23 Fischer

9 39 185475 PYKALAINEN Erika 2001 FIN 1:09.37 2.32 22 Atomic

10 40 108077 GRAY Cassidy 2001 CAN 1:09.29 2.24 21 Atomic

11 2 539909 MOLTZAN Paula 1994 USA 1:09.22 2.17 20 Rossignol

12 14 206355 DUERR Lena 1991 GER 1:09.21 2.16 19 Head

13 15 6535773 O BRIEN Nina 1997 USA 1:09.06 2.01 18 Rossignol

14 25 56392 GRITSCH Franziska 1997 AUT 1:09.02 1.97 17 Blizzard

15 9 516280 HOLDENER Wendy 1993 SUI 1:09.01 1.96 16 Head

16 18 56388 LIENSBERGER Katharina 1997 AUT 1:08.89 1.84 15 Rossignol

17 31 507168 AICHER Emma 2003 GER 1:08.65 1.60 14 Head

18 20 197616 ALPHAND Estelle 1995 SWE 1:08.62 1.57 13 Head

19 11 426100 HOLTMANN Mina Fuerst 1995 NOR 1:08.33 1.28 11 Atomic

20 19 56217 BRUNNER Stephanie 1994 AUT 1:08.33 1.28 11 Head

21 17 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA 1:08.32 1.27 10 Atomic

22 13 108461 RICHARDSON Britt 2003 CAN 1:08.22 1.17 9 Dynastar

23 10 435334 GASIENICA-DANIEL Maryna 1994 POL 1:08.21 1.16 7 Atomic

24 26 197651 DIREZ Clara 1995 FRA 1:08.21 1.16 7 Dynastar

25 8 516562 RAST Camille 1999 SUI 1:08.19 1.14 6 Head

26 12 107613 GRENIER Valerie 1996 CAN 1:07.79 0.74 5 Rossignol

27 7 426193 STJERNESUND Thea Louise 1996 NOR 1:07.58 0.53 4 Rossignol

28 16 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA 1:07.54 0.49 3 Atomic

29 3 385116 LJUTIC Zrinka 2004 CRO 1:07.38 0.33 2 Atomic

30 5 415232 ROBINSON Alice 2001 NZL 1:07.05