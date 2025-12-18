24 Ore Le Mans, niente ‘Ponte Dunlop’ dal 2026

Dalla prossimo anno un simbolo di Le Mans non ci sarà più. Stando a quanto riportato da Ouest-France, quotidiano locale francese, l’iconico ‘Ponte Dunlop’ che si trova poco dopo la partenza cambierà nome trasformandosi in ‘Goodyear’.

Il marchio americano è presente nel FIA World Endurance Championship e di conseguenza a Le Mans come fornitore unico per la classe LMGT3 e per la categoria LMP2. Da inizio 2025, Goodyear ha ceduto il marchio Dunlop a Sumitomo Rubber Industries, un accordo stimato in 701 milioni di dollari.

Il provvedimento comprende riguarda anche tutte le attività e soprattutto i diritti del brand in Europa, Nord America e Oceania. Sono escluse le sole attività riguardanti i pneumatici per moto e alcuni specifici segmenti di business.

La passerella Dunlop esiste dal 1923, anno della nascita della competizione automobilstica endurance più importante al mondo. Si tratta di un elemento che tutti riconoscono oltre ad essere fondamentale in quanto consente il passaggio dal paddock alle aree di ristoro oppure alle tribune dell’intero primo settore.

Non è chiaro se ci sarà un nuovo nome anche per la chicane che precede il ponte: anche lei denominata Dunlop. La piega, creata e poi modificata negli anni, precede il ponte e la discesa che porta alla divisione tra il Circuit Bugatti (quello delle moto) e la versione non permanente della ventiquattro ore (auto).