Giovedì esplosivo a Sprint Zone! In studio arriva Zaynab Dosso, la donna più veloce d’Italia, protagonista di una stagione semplicemente irreale! Oro europeo indoor, Argento mondiale indoor sui 60m, ⚡ Stagione outdoor di altissimo livello, nonostante l’infortunio al piede che si trascinava da mesi dopo i Mondiali indoor. Un problema che l’ha condizionata fino alla semifinale dei Mondiali di Tokyo… ma la nuova Zaynab non molla mai. La sua forza oggi è una mentalità d’acciaio, capace di trasformare ogni ostacolo in energia. ⚡❤️ E ora? Si guarda già al 2026 con ambizioni enormi: Mondiali indoor di Torun, dove proverà a migliorare l’argento di Nanchino. La strada è tracciata, la velocità è la sua firma. ✍️ ️ Conduce: Ferdinando Savarese Non perdetevi la puntata! #SprintZone #ZaynabDosso #AtleticaLeggera #SpeedQueen #ItaliaTeam #RoadToTorun #Indoor2026 #Azzurri #OAspotlight #RunFast