Tennis
WTA Finals 2025, la classifica del girone di Jasmine Paolini: l’azzurra è eliminata
La sconfitta in due set contro la statunitense Coco Gauff sancisce l’aritmetica eliminazione di Jasmine Paolini del Girone Stefanie Graf delle WTA Finals 2025 di tennis: l’azzurra, infatti, nei primi due incontri non ha vinto alcun set e non può più raggiungere la seconda posizione nel girone.
L’azzurra, infatti, è tagliata fuori già prima del termine della seconda giornata dal set vinto da Coco Gauff nel derby perso contro Jessica Pegula: nel caso in cui le tre dovessero chiudere tutte con una vittoria e due sconfitte, anche nella migliore delle ipotesi per l’italiana, Gauff avrebbe una miglior differenza set.
Nel pomeriggio si sfideranno Pegula e la bielorussa Aryna Sabalenka, poi nella terza giornata l’azzurra affronterà proprio Pegula e Gauff incrocerà Sabalenka. Per Jasmine Paolini, nonostante la matematica eliminazione, ci saranno comunque 200 punti per il ranking WTA da provare a conquistare.
CLASSIFICA GIRONE STEFANIE GRAF
1 Aryna Sabalenka (Bielorussia) 1 vittoria-0 sconfitte; 2 set vinti-0 set persi
2 Jessica Pegula (Stati Uniti) 1 vittoria-0 sconfitte; 2 set vinti-1 set perso
3 Coco Gauff (Stati Uniti) 1 vittoria-1 sconfitta; 3 set vinti-2 set persi
4 Jasmine Paolini (Italia) 0 vittorie-2 sconfitte; 0 set vinti-4 set persi (Aritmeticamente eliminata)