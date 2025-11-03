WTA Finals 2025, Errani-Paolini a caccia della semifinale. Swiatek e Rybakina scontro per il primo posto

Terza giornata delle WTA Finals a Riad e sarà un lunedì dove ci potranno essere anche i primi verdetti. L’attesa per i tifosi italiani è per la sfida di Sara Errani e Jasmine Paolini contro la forte coppia composta dalla Su-Wei Hsieh e Jelena Ostapenko, che come le azzurre hanno vinto la loro prima partita. Il doppio italiano ha l’occasione di staccare già con un turno d’anticipo la qualificazione alle semifinali, ma prima servirà vincere e poi attendere un risultato positivo nell’altra sfida del girone.

Sara e Jasmine puntano ad ottenere la loro seconda vittoria nel giorne e poi dovranno sperare nel successo anche di Schuurs/Muhammad, battute proprio dalle azzurre all’esordio, contro Kudermetova/Mertens, anche se la russa e la belga partono con i favori del pronostico.

Nel torneo di singolare la vetrina se la prende sicuramente la sfida tra Iga Swiatek ed Elena Rybakina. La polacca ha vinto agevolmente all’esordio contro Madison Keys, lasciando appena tre game all’americana che non è sembrata assolutamente in condizione; mentre la kazaka ha decisamente stupito contro Amanda Anisimova, concedendo all’avversaria solo quattro game. Uno scontro che probabilmente vale il primo posto nel girone e forse evitare in semifinale Aryna Sabalenka.

In serata, invece, ci sarà il derby americano tra le due grandi deluse all’esordio nel torneo. Sia Keys sia Anisimova hanno mostrato una condizione davvero deficitaria. Da capire chi avrà ancora energia per ottenere una vittoria e dunque concedersi così almeno una chance nell’ultima giornata.