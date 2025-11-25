World Tour short track Dordrect 2025: programma, orari, tv, streaming

Dal 27 al 30 novembre andrà in scena il quarto appuntamento del World Tour di short track. Sull’anello di ghiaccio di Dordrecht (Paesi Bassi), avremo modo di inserire altri risultati legati ai pattini veloci, in un percorso che avrà come destinazione finale le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

Si è reduci dall’appuntamento di Danzica. Sull’anello di ghiaccio polacco, la squadra maschile formata da Andrea Cassinelli, Thomas Nadalini, Pietro Sighel e Luca Spechenhauser ha ottenuto il terzo posto nella Finale A, vinta dal Canada davanti ai Paesi Bassi.

Siamo a quota cinque top-3 consecutive in questa specialità nel massimo circuito internazionale. Il gruppo c’è, al pari di un Sighel sempre più convinto dei propri mezzi. Il secondo posto nei 1000 metri e il terzo nei 1500 lo stanno a certificare. In tutto questo, da segnalare la crescita esponenziale di Thomas Nadalini, secondo nella prova del chilometro e mezzo.

La quarta tappa del World Tour di short track, in programma dal 27 al 30 novembre, andrà in scena sull’anello di ghiaccio di Dordrecht (Paesi Bassi). La copertura televisiva non è prevista, mentre sarà possibile seguire in streaming su Discovery+ (il sabato e la domenica dalle 14.05) e canale YouTube della ISU.

WORLD TOUR SHORT TRACK GDANSK 2025

TERZA TAPPA

Giovedì 27 e venerdì 28 novembre

orario ancora da decidere: qualificazioni

Sabato 29 novembre

dalle 14.05: Quarti, semifinali e finali 1000 metri femminili, 500 e 1500 metri maschili. Semifinali staffetta mista e maschile, finale staffetta femminile

Domenica 30 novembre

dalle 14.05: Quarti, semifinali e finali 500 e 1500 metri femminili, 10000 metri maschili. Finali staffetta mista e maschile

PROGRAMMA WORLD TOUR SHORT TRACK DORDRECTH: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: non c’è diretta TV

Diretta streaming: Discovery+ (il sabato e la domenica dalle 14.05) e canale YouTube della ISU