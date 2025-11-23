Short track, Pietro Sighel è una certezza. Secondo nei 1000 metri a Danzica

Dopo il terzo posto conquistato ieri nei 500 metri, Pietro Sighel sale di un gradino sul podio nei 1000 metri a Danzica, sede della terza tappa del World Tour 2025 di short track. Il pattinatore trentino ha concluso al secondo posto, confermandosi in una distanza che lo ha visto conquistare a Calgary la sua prima storica vittoria.

La gara è stata vinta dall’olandese Jens Van’T Wout, che ha preso subito la testa della gara e non l’ha più lasciata. Alle sue spalle si è piazzato proprio Sighel, che ha cercato in tutti i modi di tentare il sorpasso all’olandese, ma non è mai riuscito a trovare lo spazio, riuscendo comunque a difendersi dagli attacchi degli altri avversari.

Sul podio ci sale anche il canadese Steven Dubois, che riesce a fare suo il duello per la terza piazza, chiudendo davanti ai cinesi Lin Xiaojun e Liu Shaoang. Sesta posizione per il sudcoreano Hwang Daeheon.

Buone indicazioni sono arrivate anche da Thomas Nadalini. Dopo il secondo posto di ieri nei 500 metri, suo primo podio della carriera, il giovane azzurro ha vinto la finale B nei 1000 metri, concludendo così al settimo posto complessivo.