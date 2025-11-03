Volley, i migliori italiani della 4a giornata di Superlega. Orioli il nome nuovo in banda. Per Bottolo solo conferme

I MIGLIORI ITALIANI DELLA 4ª GIORNATA DI SUPERLEGA

MATTIA BOTTOLO: Ancora una volta devastante e decisivo. Chiude il match contro Cisterna con 16 punti all’attivo, il 65% in ricezione e il 57% in attacco, due muri e un ace. Cosa chiedere di più?

LEONARDO BARBANTI: Una prova di sostanza dell’alzatore di Milano che si affida con costanza a Reggers ma lo fa con precisione e a ragion veduta perché il belga martella da ogni parte del campo.

SIMONE GIANNELLI: Partita di grande autorità dell’alzatore azzurro, sul non facile campo di una Modena reduce da due vittorie a fila. La solita prova di sostanza a servizio della squadra.

MATTIA ORIOLI: Si sente profuno di azzurro dalle parti di Padova con lo schiacciatore romagnolo che ancora una volta si rende protagonista di una prestazione di rilievo che permette ai veneti di respingere l’assalto di Grottazzolina. Chiude con 21 punti, uno splendido 62% in attacco, il 43% in ricezione e tre muri pesanti.

LORENZO CODARIN: Non basta un’altra bella prova del centrale di Cueno a sovvertire il pronostico con Piacenza che prevale al tie break. Lui, però, chiude con 11 punti, il 57% in attacco e 3 muri.