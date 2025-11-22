Spagna e Germania in campo nella seconda semifinale di Coppa Davis: l’Italia osserva

È il momento dell’ora o mai più per entrambe. Nella seconda semifinale della Final Eight di Coppa Davis di Bologna la Germania, avanti 10-7 nel bilancio dei confronti diretti disputati nella competizione, sfida la Spagna nel match che mette in palio il secondo slot per la finale di domenica e il diritto a sfidare l’Italia. Le due formazioni hanno guadagnato l’accesso al penultimo step della manifestazione superando nei quarti l’Argentina e la Cechia dopo aver recuperato lo svantaggio iniziale.

Il duello tra due delle nazioni di punta del panorama europeo inizierà con l’incontro tra i numeri due dei rispettivi schieramenti. In casa tedesca sembra certa la riconferma di Jan-Lennard Struff, battuto all’esordio da un Etcheverry ispirato al servizio in un confronto nel quale ha comunque sprecato tante occasioni. Da capire se David Ferrer per il primo singolare confermerà Pablo Carreno Busta, superato nell’atto di apertura del quarto da Mensik, o ricorrerà a Pedro Martinez, già eroe della decisiva rimonta con la Danimarca grazie al successo contro Holger Rune.

Al termine del primo confronto, sarà il momento del faccia a faccia tra Alexander Zverev e il numero 1 iberico. È probabile che ad affrontare il tedesco, unico top ten presente nella manifestazione, possa essere Jaume Munar, autore del provvidenziale 1-1 con la Cechia grazie al netto successo ottenuto contro Lehecka. Il pronostico pende dalla parte del numero 3 del ranking ATP che dovrà però essere bravo a mantenere alta la concentrazione e ad essere glaciale soprattutto nel caso in cui dovesse scendere in campo sul punteggio di 0-1.

L’equilibrio iniziale tra le due contendenti lascia ampie possibilità all’eventualità che il doppio possa essere decisivo. Il capitano tedesco Kohlmann può contare sulla garanzia di un tandem di sicura affidabilità come quello composto da Kevin Krawietz e Tim Puetz, vincitori della battaglia decisiva con i sudamericani dopo aver annullato tre match point. Sul versante opposto Marcel Granollers è certamente uno dei migliori specialisti del circuito internazionale e insieme a Martinez ha timbrato il 2-1 dei suoi contro Machac/Mensik. Ferrer, nel caso in cui il numero 93 del ranking dovesse giocare in singolare, valuterà poi se utilizzarlo anche nel doppio decisivo, qualora il confronto arrivasse al terzo match.