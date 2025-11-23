Seguici su
Speed SkatingSport Invernali

Speed skating, tempo alto per Arianna Fontana nella Division B dei 1500 metri a Calgary

Arianna Fontana / LaPresse

Arianna Fontana, che non ha preso parte alla terza tappa del World Tour di short track per disputare la seconda prova di Coppa del Mondo 2025-2026 di speed skating, in corso a Calgary, in Canada, nella notte italiana non è riuscita ad ottenere il tempo minimo per la qualificazione olimpica sui 1500 metri.

In Division B, infatti, l’azzurra si è classificata 29ma in 1:59.93, sfiorando soltanto il minimo olimpico, fissato a 1:59.50, nella gara in cui l’altra azzurra Emily Tormen ha chiuso 23ma in 1:57.84. Fontana nel pomeriggio italiano di oggi prenderà parte al team pursuit, in cui l’Italia sarà in Division B dopo l’ottavo posto in Division A nella prima tappa, assiema a Francesca Lollobrigida e Linda Rossi, con Tormen come riserva.

Nella Division B dei 1500 maschili, invece, Francesco Betti si è classificato 14° con il personale in 1:45.11, mentre Riccardo Lorello è giunto 22° in 1:45.84, infine non ha completato la prova Alessio Trentini. Confermato tra gli uomini il terzetto del team pursuit maschile, in gara oggi in Division B dopo la caduta di Salt Lake City, formato da Davide Ghiotto, Michele Malfatti ed Andrea Giovannini, con Lorello come riserva.

