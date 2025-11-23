Sinner: “Complimenti per questa vittoria incredibile”. Musetti: “Avete fatto la storia”

Festa anche per Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, che da lontano hanno assistito alla vittoria dell’Italia a Bologna in Coppa Davis. I due più illustri rappresentanti del tennis italiano, che hanno dovuto saltare per motivi differenti la settimana dell’Insalatiera, hanno espresso la loro felicità attraverso due storie Instagram sui loro profili.

Per quanto riguarda il numero 2 del mondo, è un messaggio molto semplice attraverso la diffusione del post della FITP con all’interno una frase propria: “Complimenti per questa vittoria incredibile”, con bandiera tricolore, coppa e cuore azzurro. Jannik, va detto, ha fatto chiaramente capire già nelle settimane scorse di credere fortemente nel gruppo azzurro. Il tutto dall’alto di chi ha portato a casa due Davis, una con il picco della vittoria in semifinale su Novak Djokovic che ha cambiato la storia del tennis e l’altra da numero 1 capace di emanare un’energia totale.

Il toscano, invece, ha riassunto tutto con a foto della propria tv sintonizzata su SuperTennis e un “Che braviiiii!!!! Avete fatto la storiaaa” e annesso tag di tutti quanti, da Cobolli a Berrettini, da Bolelli a Vavassori, da Sonego a Volandri. Più complesso il rapporto del classe 2002 di Carrara con la Davis, ma non ne va dimenticato il quinto e decisivo match nel 2022 contro la Slovacchia, nell’ultima vera trasferta disputata dall’Italia eccezion fatta per le Finals 2023 e 2024 a Malaga.

Resta da capire se sia l’uno che l’altro parteciperanno nel 2026, ma è chiaro che non avere due pezzi da novanta come loro e vincere comunque la Davis dice molto di ciò che è il movimento italiano in questa fase. Un’era, in sostanza, che neppure negli Anni ’70 si poteva pensare di vivere.