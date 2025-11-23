Binaghi gonfia il petto: “Siamo i migliori al mondo, ci manca una vittoria per il 2026. Ho due obiettivi per Sinner e Musetti”

Angelo Binaghi si è gonfiato il petto dopo il trionfo in Coppa Davis: il Presidente della Federtennis ha festeggiato la terza apoteosi consecutiva nella massima competizione per Nazionali, arrivato grazie ai sei successi in singolare firmati da Matteo Berrettini e Flavio Cobolli. Gli azzurri hanno dettato legge contro Austria, Belgio e Spagna sul cemento indoor di Bologna e hanno così messo le mani sull’Insalatiera dopo le apoteosi del 2023 e del 2024, quando Jannik Sinner era stato il grande mattatore a Malaga.

Angelo Binaghi ha espresso tutta la propria soddisfazione ai microfoni della Rai: “Aveva ragione Sinner: non avevamo bisogno di lui perché abbiamo una squadrone. Così è successo. Hanno dimostrato sul campo il valore e l’attaccamento alla squadra, al nostro Paese, alle nostre istituzioni. È una grande famiglia, come dicono Berrettini e Cobolli. Dovete pensare alle prestazioni, Cocciaretto e Paolini con gli USA in finale: li mettete insieme e avete una visione chiara di quello che abbiamo costruito per il secondo anno di fila“.

Il Presidente della Federtennis ha poi proseguito a Super Tennis: “Questa è una competizione, con questa formula, che spesso è stata vinta da un solo giocatore, come era successo al Canada con Felix Auger-Aliassime nel 2022. Noi invece abbiamo vinto tre volte con otto-dieci giocatori diversi. Questa è la consacrazione: nonostante tre mesi di stop forzato ingiusto a Sinner, nonostante svariate settimane di infortuni del nostro numero 2 (Musetti, n.d.r.), siamo la Nazione più forte del mondo“.

Il numero 1 ha già fissato i prossimi obiettivi: “Ora dobbiamo vincere gli Internazionali d’Italia nel singolare maschile e fare un’altra grande festa come questa. Sinner deve tornare numero 1, Musetti deve entrare tra i primi 4-5 e se lo sarebbe meritato anche quest’anno, Errani deve giocare tutta la vita, da Paolini ci aspettiamo tanto“.