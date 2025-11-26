Short track, Italia in cerca di conferme a Dordrecht. Arianna Fontana torna in gara

La quarta e ultima tappa del World Tour di short track è all’orizzonte. Da domani a domenica 30 novembre, sull’anello di ghiaccio di Dordrecht (Paesi Bassi), si definirà il quadro delle quote a disposizione per ogni Paese in occasione dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026.

Da questo punto di vista, la Nazionale italiana è ormai quasi certa di ottenere il contingente massimo (5 donne e 5 uomini) grazie ai risultati dei primi tre appuntamenti stagionali del massimo circuito internazionale, ma sarà importante raccogliere punti pesanti anche in questo appuntamento per risalire il ranking mondiale delle varie specialità e avere delle batterie sulla carta più agevoli a febbraio durante le Olimpiadi.

A Danzica, Pietro Sighel ha portato il computo dei podi in Coppa del Mondo a quota 14, grazie al terzo posto nei 1500 metri e al secondo nei 1000. Proprio in quest’ultima specialità, il trentino vanta il maggior numero di top-3, ovvero cinque. Con questi risultati, Sighel è saldamente al secondo posto nella classifica generale ed è leader assoluto con margine nella graduatoria del chilometro con una sola competizione ancora da disputare.

Round in Polonia dove Thomas Nadalini ha conquistato il suo primo piazzamento tra i primi tre in carriera nel World Tour, giungendo secondo nei 1500 metri e davanti a Sighel. Un altro atleta, dunque, da tenere in grande considerazione per una squadra maschile che sta dando seguito alla serie di podi nella staffetta (5).

Al femminile ci sarà il ritorno, dopo l’infortunio a Montreal, di Arianna Fontana che, messa in archivio la sua partecipazione nella tappa dello speed skating a Calgary, vorrà spingere il gruppo delle ragazze, con Elisa Confortola, Martina Valcepina, Arianna Sighel, Chiara Betti e Gloria Ioriatti a completare il roster e volersi mettere in evidenza.