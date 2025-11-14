Sci di fondo, Federico Pellegrino ed Elia Barp vicini al podio nella sprint FIS di Muonio. Bene De Martin Pinter

La prima tappa della Coppa del Mondo di sci di fondo, in programma a Ruka (Finlandia) tra il 28 ed il 30 novembre, si avvicina. La preparazione è finalizzata a quel che sarà nelle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina, ma affrontare con un certo piglio il massimo circuito internazionale sarà fondamentale per comprendere le proprie qualità nel confronto diretto coi rivali.

A questo proposito, vanno annotate con positività le prestazioni di Federico Pellegrino e di Elia Barp nella sprint in tecnica classica di Muonio (Finlandia), primo atto del trittico di gare Fis che precede di due settimane la tappa di debutto del massimo circuito internazionale del fondo. I due azzurri, infatti, sono giunti ai piedi del podio della gara: quarto posto per Barp e quinto per Pellegrino.

In finale a prevalere è stato l’austriaco Benjamin Moser, abile a mettersi alle spalle i due finnici Haarala e Rantala, con Barp e Pellegrino nella scia; sesto l’altro finlandese Niilo Moilanen. Il primo turno è stato fatale invece per Davide Graz e Michael Hellweger, rispettivamente quinto e quarto nelle proprie batterie dopo il decimo e trentesimo tempo in qualificazione.

Molto bene tra le fila femminili Iris De Martin Pinter che, dopo aver stampato l’ottavo tempo del turno preliminare ed essersi disimpegnata piuttosto bene nei turni a precedere la finale, ha conquistato un ottimo piazzamento. Un quinto posto nella finale che ha sorriso alla tedesca Laura Gimmler, a precedere la connazionale Coletta Rydzek e la finlandese Jasmi Joensuu. Davanti a De Martin Pinter ha concluso anche l’altra finnica Amanda Saari, sesta la teutonica Verena Veit. Eliminate nella prima delle due semifinali invece Federica Cassol e Caterina Ganz. Non hanno superato il taglio del primo turno Nadine Laurent e la rientrante Nicole Monsorno.