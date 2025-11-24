Sci alpino, Dominik Paris inizia a Copper Mountain una stagione dove dovrà entrare in forma a gennaio

Dopo le prime tappe tutte dedicate alle prove tecniche, soprattutto allo slalom, finalmente si alza il sipario sulla stagione della velocità nella Coppa del Mondo di sci alpino. Saranno gli uomini-jet a dare il via, con un primissimo appuntamento a Copper Mountain e poi soprattutto il fine settimana successivo a Beaver Creek. Ovviamente in casa Italia l’attenzione è posta su Dominik Paris, che non ha mai apprezzato più di tanto le gare nordamericane e che si trova a vivere una stagione decisamente significativa, forse la più importante della carriera visto che avrà la grande occasione di poter disputare le Olimpiadi proprio nella “sua” Bormio.

Proprio lo stesso Dominik ha ribadito che sa di avere probabilmente la chance della vita. Sulla Stelvio di Bormio ha costruito alcuni dei trionfi più significativi della sua carriera e questa volta c’è quella medaglia olimpica che finora gli è sempre sfuggita in carriera. Non c’è alcun dubbio che l’evento a cinque cerchi è quello che Paris ha messo con il circoletto rosso e l’obiettivo è arrivare proprio nella forma migliore in quella occasione.

Tra fine novembre e poi con dicembre di appuntamenti con la velocità ce ne saranno, compresi anche alcuni nel nostro paese come quello classico in Val Gardena sulla Saslong e poi la novità Livigno (è in programma un superG). L’obiettivo per Dominik è quello di sfruttare tutto questo periodo per affinare al meglio la condizione, arrivando al picco proprio tra gennaio e febbraio, quando ci saranno quelle che sono le sue gare.

Quello è il periodo dell’anno che vede presente Wengen, ma soprattutto la Streif di Kitzbuehel e poi l’evento olimpico. Un trittico di appuntamenti che avrà proprio il suo culmine alla fine. Una medaglia olimpica sarebbe anche il giusto premio alla carriera di un atleta che è sempre rimasto al vertice per tanti anni, che non ha mai mollato e che ha saputo anche uscire da momenti complicati, quando anche le voci di un possibile ritiro si rincorrevano. Salire sul podio a Bormio sarebbe davvero la chiusura di un cerchio e la speranza è che stavolta anche la fortuna, non sempre amica di Dominik, possa dargli quell’ulteriore e meritata spinta.