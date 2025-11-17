Scacchi, World Cup 2025: Yakubboev unico in vantaggio dopo la prima dei quarti di finale

Al via i quarti di finale della World Cup 2025 di scacchi che si sta svolgendo a Goa, in India. Già ricchissima di sorprese a tutti i livelli, la rassegna che riunisce larga parte del consesso dei big delle 64 case si sta portando ora verso le sue fasi conclusive. Dopo questi nuovi tre giorni di lotte, se ci saranno gli spareggi, giovedì sarà osservato un giorno di riposo prima delle battaglie finali costituite da semifinali e finale, con i primi tre posti che valgono per l’accesso al Torneo dei Candidati 2026.

L’unico a mettere a segno un risultato decisivo è l’uzbeko Nodirbek Yakubboev, che allo stato attuale delle cose si regalerebbe l’avvicinamento alla top 30 mondiale e il superamento della fatidica quota 2700 in fatto di ELO. Decisiva per lui l’Indiana di Re con impianto anti-Grunfeld contro il tedesco Alexander Donchenko, troppo avventato in un attacco di Donna su h4 già all’undicesima mossa. Un errore che lo espone a due cose: una posizione molto passiva con poco controgioco e una catena di pedoni del Bianco bellissima da vedere: c6-d5-e4-f3. Risultato: progressivo guadagno netto della qualità (un Alfiere) da parte di Yakubboev e poi una splendida manovra d’attacco per forzare l’abbandono alla 44a mossa.

Tutte patte le altre tre partite. Tra l’americano Sam Shankland e il russo Andrey Esipenko non c’è neppure l’ombra di un vero vantaggio per l’uno o per l’altro, e così si arriva all’equa divisione del punto dopo 38 mosse. Non si dannano neppure l’anima Arjun Erigaisi e Wei Yi, i due più attesi con lo scontro di più alta quota degli interi quarti. Quando i due si stringono la mano il cinese ha sprecato poco più di mezz’ora, l’indiano ha addirittura più del tempo iniziale di 90 minuti (95 in questo caso) sull’orologio. Quando si dice posizioni senza storia.

Un po’ più interessante la Sindarov-Martinez Alcantara: l’uzbeko e il messicano, in uscita da un Gambetto di Donna Accettato (per quando 1. d4 d5 2. c4 cxd4 prima o poi veda una restituzione del pedone di vantaggio), giocano una partita effettivamente ricca di spunti, che va a confluire in un finale di Torre e Cavalli contro Torre, Alfiere e Cavallo e quattro pedoni a testa. Sindarov potrebbe anche guadagnare un il pedone h gratis alla 34a mossa, ma non si fida molto e preferisce non farlo. Sarebbe stato in vantaggio, certo non decisivo, ma comunque vantaggio. Finisce patta dopo 39 mosse. Domani i “ritorni” delle partite a cadenza classica.

TABELLONE WORLD CUP 2025

Quarti di finale

Sindarov (UZB) [16]-Martinez Alcantara (MEX) [57] 0,5-0,5

Yakubboev (UZB) [28]-Donchenko (GER) [61] 1-0

Shankland (USA) [46]-Esipenko (FID) [27] 0,5-0,5

Wei Yi (CHN) [7]-Erigaisi (IND) [2] 0,5-0,5